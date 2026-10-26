Υπόθεση ατροπίνης: «Θεωρώ ότι υπήρχε συνέργεια από τους γονείς της», είπε ο γιατρός

Για πρώτη φορά μιλά στην κάμερα ο γιατρός που καταγγέλλεται ότι δεχόταν κρυφά ατροπίνη από την πρώην σύζυγό του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Υπόθεση ατροπίνης: «Θεωρώ ότι υπήρχε συνέργεια από τους γονείς της», είπε ο γιατρός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο στρατιωτικός γιατρός μίλησε δημόσια για την υπόθεση δηλητηρίασής του με ατροπίνη από την πρώην σύζυγό του.
  • Εκφράζει την ελπίδα να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι να καταδικαστούν, εφόσον αποδειχθεί η εμπλοκή τους.
  • Θεωρεί ότι οι γονείς της πρώην συζύγου του φέρουν την ίδια ή μεγαλύτερη ευθύνη για το περιστατικό.
  • Δηλώνει πως δεν περίμενε να φτάσει η κατάσταση σε αυτό το σημείο και έχει κάποιες ιδέες για το τι μπορεί να συνέβη.
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Τη δική του θέση για την υπόθεση στην οποία φέρεται να δηλητηριάστηκε με ατροπίνη από την πρώην σύζυγό του έδωσε για πρώτη φορά δημόσια ο στρατιωτικός γιατρός, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Ο γιατρός αναφέρθηκε στην υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, εκφράζοντας την ελπίδα να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι, εφόσον αποδειχθεί η εμπλοκή τους, να οδηγηθούν στη φυλακή.

«Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να δικαιωθώ και οι ένοχοι να μπουν στη φυλακή. Εάν αποδειχθούν όλα αυτά, πρόκειται για μεγάλο έγκλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τους γονείς της πρώην συζύγου του

Στις δηλώσεις του, ο στρατιωτικός γιατρός αναφέρθηκε και στους γονείς της πρώην συζύγου του, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να φέρουν ευθύνη για την υπόθεση.

«Θεωρώ ότι οι γονείς της φέρουν την ίδια, αν όχι και μεγαλύτερη ευθύνη. Δεν περίμενα να φτάσει σε αυτό το σημείο», ανέφερε.

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε σχετικά με όσα εκτιμά ότι συνέβησαν, σημείωσε: «Δεν μπορεί κανείς να ξέρει ακριβώς, αλλά έχω κάποιες σκέψεις».

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