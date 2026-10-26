Πάτρα: Αναστάτωση από έκρηξη μηχανισμού σε κατάστημα
Σύμφωνα με πληροφορίες ο μηχανισμός αποτελείτο από γκαζάκι και μαύρη κροτίδα
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Αναστάτωση προκλήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε κατάστημα μπαρ.
Όπως πληροφορείται το tempo24.news τον μηχανισμό τοποθέτησαν και πυροδότησαν τα ξημερώματα άγνωστοι επί της οδού Κανακάρη με αποτέλεσμα το κατάστημα να υποστεί υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο μηχανισμός αποτελείτο από γκαζάκι και μαύρη κροτίδα.
Για την υπόθεση γίνονται έρευνες από ην Πυροσβεστική και την Αστυνομία.
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