ΑΑΔΕ: Ανακαλείται λικέρ φραόυλας λόγω υψηλής συγκέντρωσης μεθανόλης

Snapshot Η ΑΑΔΕ ανακαλεί παρτίδα λικέρ φράουλας «STRAWBAR ORIGIN» λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου μεθανόλης.

Το δείγμα που ελέγχθηκε κρίθηκε μη ασφαλές από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας.

Η παρτίδα 003 του προϊόντος αποσύρεται άμεσα από την αγορά από την εταιρεία διακίνησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν αν το έχουν ήδη προμηθευτεί.

Οι έλεγχοι για την υπόθεση συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Στην ανάκληση παρτίδας αλκοολούχου ποτού της κατηγορίας «απόσταγμα φράουλας» προχωρά η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ (ΓΔΓΧΚ), καθώς σχετικό δείγμα κρίθηκε ως μη ασφαλές.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ελέγχων, διενεργήθηκε εργαστηριακή εξέταση σε δείγμα αλκοολούχου ποτού της κατηγορίας «απόσταγμα φράουλας» από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας κατόπιν δειγματοληψίας από τη ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας, της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ (ΓΔΔΕΟΣ).

Το δείγμα κρίθηκε μη κανονικό και μη ασφαλές, διότι η συγκέντρωση μεθανόλης υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο για το απόσταγμα φράουλας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προϊόν:

Εμπορική ονομασία: «STRAWBAR ORIGIN»

Αλκοολικός τίτλος: 40% vol

Συσκευασία: Φιάλες των 50cl

Ένδειξη παρτίδας: 003

Παρασκευαστής: Αποσταγματοποιείο - Ποτοποιείο «ENTEKA» (Κοκκαλιάρης Ν. Ιωάννης, Νέα Νικόπολη Κοζάνης)

Εταιρεία διακίνησης: «Life Science Lab College Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

Η διακινήτρια εταιρεία, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΓΔΓΧΚ της ΑΑΔΕ, πραγματοποιεί ήδη άμεση απόσυρση του συνόλου των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας από την εγχώρια αγορά. Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το παραπάνω προϊόν να μην το καταναλώσουν.