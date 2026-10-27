Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 27/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (27/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 16.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (276) για τα 16.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 11, 33, 38, 42, 47 και αριθμοί Eurojackpot το 11 και 12.