28η Οκτωβρίου: Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας

Snapshot Η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας παρά το ελαφρύ ψιλόβροχο το πρωί.

Συμμετείχαν μαθητές από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια του Δήμου Αθηναίων, συνοδευόμενοι από φιλαρμονικές και οργανώσεις όπως οι Πρόσκοποι.

Η εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκείας, ενόπλων δυνάμεων και πολιτειακής ηγεσίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εθνικής επετείου.

Νωρίτερα, στεφάνια στη μνήμη των πεσόντων κατέθεσαν ο πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί και άλλοι πολιτικοί εκπρόσωποι.

Μετά την παρέλαση, η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας αποκαταστάθηκε σταδιακά. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα συγκίνησης ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, τιμώντας την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών από όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων παρήλασαν μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδευόμενα από τη φιλαρμονική του Δήμου.

Παρά το ελαφρύ ψιλόβροχο το πρωί, η μαθητική παρέλαση διεξήχθη υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, επιτρέποντας σε πλήθος κόσμου να παρακολουθήσει το γεγονός. Στην παρέλαση συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της πρωτεύουσας, οι οποίοι περπάτησαν τιμητικά στο κέντρο της Αθήνας.

Η μαθητική παρέλαση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή της φιλαρμονικής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και των Σωμάτων Ελληνικού Οδηγισμού και Ελλήνων Προσκόπων, προσδίδοντας επίσημο χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Το γεγονός παρακολούθησαν εκπρόσωποι από την πολιτική, τη θρησκεία, τις ένοπλες δυνάμεις και την πολιτειακή ηγεσία, αναδεικνύοντας τη σημασία της εθνικής επετείου και της μαθητικής συμμετοχής στην εορταστική διαδικασία.

Μετά το πέρας της παρέλασης, η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας αποκαθίσταται σταδιακά, επανερχόμενη στην κανονικότητα.

Κατάθεση στεφάνων από την πολιτική ηγεσία

Νωρίτερα, στεφάνια στην μνήμη των πεσόντων κατέθεσαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης ήταν από τους πρώτους που κατέθεσαν στεφάνι. Ακολουθούσαν η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.