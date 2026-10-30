Στάση εργασίας από ΟΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ για τη στήριξη των ναυτεργατών

Snapshot Η στάση εργασίας στην Αττική και την Αχαΐα ξεκινά στις 12:00 και διαρκεί έως το τέλος της βάρδιας.

Στη Θεσπρωτία η στάση εργασίας αρχίζει στις 11:00 και ολοκληρώνεται στο τέλος της βάρδιας.

Προγραμματίστηκαν συλλαλητήρια το απόγευμα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα, Λαύριο και Χαλκίδα.

Για τα εσπερινά σχολεία του Πειραιά, η στάση εργασίας θα γίνει από τις 21:00 έως τις 23:00 για τη διευκόλυνση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις. Snapshot powered by AI

Στο πλευρό των ναυτεργατών τάσσονται η ΟΛΜΕ και η ΑΔΕΔΥ, προκηρύσσοντας στάσεις εργασίας προκειμένου να διευκολύνουν τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και εργαζομένων στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Συγκεκριμένα, η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε στάση εργασίας στην Αττική και την Αχαΐα, η οποία θα ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί με τη λήξη της βάρδιας, διευκολύνοντας έτσι την παρουσία των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις.

Αντίστοιχη απόφαση έλαβε και η ΑΔΕΔΥ για τις ίδιες περιοχές, ενώ στη Θεσπρωτία η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 το πρωί έως το τέλος της βάρδιας.

Συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Ελευσίνα, το Λαύριο και τη Χαλκίδα.

Παράλληλα, ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τα εσπερινά σχολεία του Πειραιά, όπου θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από τις 21:00 έως τις 23:00, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις.