Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Δύο τυχεροί μοιράστηκαν 1.000.000 ευρώ
Δείτε τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.
Από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκαν δύο τυχερά δελτία που μοιράζονται το ποσό του ενός εκαττομυρίου.
Υπενθυμίζεται ότι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 11, 20, 27, 34, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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