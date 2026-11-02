Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το κέντρο της Αθήνας - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Snapshot Αυξημένη κίνηση καταγράφεται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με προβλήματα στο κέντρο και σε βασικές εισόδους και εξόδους της πόλης.

Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Νέο Ψυχικό προς το Χαλάνδρι, καθώς και γύρω από τα νοσοκομεία.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η κατάσταση στα Σεπόλια, Κολωνό, και στη Λεωφόρο Αθηνών κοντά στον Κολωνό και το Αιγάλεω.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά σε Κολωνάκι, Παγκράτι, Ιλίσια, Νέο Κόσμο και στους δρόμους προς Μεσογείων και Ζωγράφου.

Στα νότια και ανατολικά προάστια, η κίνηση είναι αυξημένη σε Βουλιαγμένης, Πειραιά, Καλλιθέα, Μοσχάτο και συγκεκριμένα σημεία της Λεωφόρου Μεσογείων. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας το πρωί της Δευτέρας (2/11). Προβλήματα εντοπίζονται τόσο στο κέντρο της πρωτεύουσας όσο και σε βασικές εισόδους και εξόδους της πόλης, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.

Στα βόρεια και βορειοδυτικά της Αθήνας, επιβαρυμένη εμφανίζεται η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στα τμήματα από το Νέο Ψυχικό προς το Χαλάνδρι, αλλά και στην περιοχή γύρω από τα νοσοκομεία. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στους δρόμους που συνδέουν το Γαλάτσι και τα Πατήσια με το κέντρο.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στην περιοχή των Σεπολίων και του Κολωνού, με κόκκινα τμήματα στον οδικό άξονα κοντά στη Λιοσίων, αλλά και σε δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Αιγάλεω και προς τον Κολωνό.

Καθυστερήσεις στο κέντρο, σε Κολωνάκι και Παγκράτι

Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία παρουσιάζει προβλήματα σε αρκετούς δρόμους, με επιβαρυμένα τμήματα γύρω από το Κολωνάκι, το Παγκράτι, τα Ιλίσια και τον Νέο Κόσμο. Δυσκολίες εμφανίζονται επίσης στους δρόμους που συνδέουν το κέντρο με τη Λεωφόρο Μεσογείων και την περιοχή του Ζωγράφου.

Αυξημένη κίνηση σε Βουλιαγμένης και Πειραιά

Στα νότια προάστια, αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως στα τμήματα προς τον Άγιο Δημήτριο και την Ηλιούπολη. Στην περιοχή της Καλλιθέας και του Μοσχάτου η εικόνα είναι μικτή, με αρκετά σημεία να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Αντίστοιχα, στον Πειραιά και προς το Φάληρο παρατηρούνται τοπικές επιβαρύνσεις, κυρίως στους δρόμους κοντά στο παραλιακό μέτωπο.

Στα ανατολικά, η εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με το κέντρο, ωστόσο καθυστερήσεις εμφανίζονται σε τμήματα της Λεωφόρου Μεσογείων, καθώς και στους δρόμους γύρω από την Αγία Παρασκευή και το Χαλάνδρι.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται για την εξέλιξη της κυκλοφορίας πριν ξεκινήσουν τη διαδρομή τους.

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