Σάμος: Μαθητές απεγκλωβίστηκαν από σχολικό λεωφορείο έπειτα από κατολίσθηση

Snapshot Έξι μαθητές γυμνασίου απεγκλωβίστηκαν από σχολικό λεωφορείο στον Μαραθόκαμπο Σάμου λόγω κατολισθήσεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και μετέφεραν τους μαθητές σε ασφαλές σημείο.

Οι μαθητές μεταφέρθηκαν στις οικίες τους με πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Όλοι οι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Snapshot powered by AI

Στον απεγκλωβισμό 6 μαθητών γυμνασίου που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο που είχε ακινητοποιηθεί λόγω κατολισθήσεων στον Μαραθόκαμπο Σάμου προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το όχημα όπου επέβαιναν οι έξι μαθητές εγκλωβίστηκε λόγω κατολισθήσεων που είχαν προηγηθεί στην περιοχή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν το ακινητοποιημένο όχημα και μετέφεραν τους μαθητές αρχικά σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια, με πυροσβεστικά οχήματα, τους μετέφεραν στις οικίες τους. Η παροχή βοήθειας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όλοι οι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους.