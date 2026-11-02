Εύβοια: Τροχαίο με 12χρονο - Πήρε το αυτοκίνητο κρυφά και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα

Snapshot Ένα 12χρονο παιδί προκάλεσε τροχαίο στη Δροσιά Χαλκίδας αφού πήρε κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του.

Το παιδί συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα, χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά.

Το 12χρονο μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο Παίδων.

Ο πατέρας συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Ένα πρωτοφανές τροχαίο ατύχημα με οδηγό ένα 12χρονο παιδί σημειώθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, πρωϊνές ώρες στην περιοχή της , Δροσιάς στο Δήμο Χαλκιδέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online ο ανήλικος πήρε κρυφά το αυτοκίνητο, χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας του και έπεσε σε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί, αλλά για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων. Ο πατέρας του συνελήφθη στο πλαίσιο όσων επιβάλλει ο νόμος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.