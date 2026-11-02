Βίντεο Ντοκουμέντο: Αστραπιαία διάρρηξη σε μόλις 56 δευτερόλεπτα - Δείτε τη δράση διαρρηκτών

Snapshot Τέσσερις διαρρήκτες παραβίασαν πόρτα ασφαλείας μονοκατοικίας στα βόρεια προάστια της Αττικής μέσα σε 56 δευτερόλεπτα.

Οι δράστες φορούσαν μαύρα ρούχα και full face και κινούνταν συντονισμένα και προσεκτικά.

Η διάρρηξη έγινε παρά την ύπαρξη συναγερμού.

Οι διαρρήκτες επέλεξαν να εισβάλουν έχοντας ελέγξει αν τους παρακολουθεί κάποιος γείτονας.

Οι δράστες έφυγαν ανενόχλητοι με κλοπιμαία μεταφερόμενα μέσα σε μαξιλαροθήκες. Snapshot powered by AI

Της Φρόσως Κυριαζή

Στο έλεος αδίστακτων διαρρηκτών βρίσκονται οι κάτοικοι των βόρειων προαστίων της Αττικής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο, που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb, ένα λεπτό ήταν αρκετό για να παραβιαστεί μια πόρτα ασφαλείας σε σπίτι της περιοχής.

Το περιστατικό έχει συμβεί πριν από μερικούς μήνες, ωστόσο η πρακτική τρομάζει. Οι τέσσερις διαρρήκτες ντυμένοι στα μαύρα και φορώντας full face, δρουν ανενόχλητοι και με συντονισμένες κινήσεις, σαν ελβετικός σουγιάς, εισβάλλουν σε μονοκατοικία στα βόρεια προάστια.

Αν και είναι μόλις 10:30 το βράδυ και στη μονοκατοικία υπάρχει συναγερμός, οι τέσσερις δράστες «έρποντας» στο πάτωμα προσεγγίζουν την κεντρική είσοδο της μονοκατοικίας.

Ένας από αυτούς, προσπαθεί με έναν λοστό να παραβιάσει την πόρτα ασφαλείας, ενώ οι υπόλοιποι της συμμορίας είναι ξαπλωμένοι πίσω του. Όταν ο κύλινδρος της κλειδαριάς αρχίζει να καταστρέφεται, τρεις από τους διαρρήκτες ασκώντας πίεση και χτυπήματα, προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα ασφαλείας, ενώ ο τέταρτος ελέγχει αν τους έχει αντιληφθεί κάποιος γείτονας.

Με χειρουργικές κινήσεις οι τέσσερις άνδρες μόλις σε 56 δευτερόλεπτα, έχουν καταφέρει να παραβιάσουν την πόρτα και να εισβάλλουν στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έφυγαν ανενόχλητοι με κλοπιμαία μέσα σε μαξιλαροθήκες.

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