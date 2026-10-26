Κινηματογραφική εισβολή σε χρυσοχοείο στην Σπάρτη- Συνελήφθησαν οι δράστες

Snapshot Τρεις ημεδαποί συνελήφθησαν στη Σπάρτη μετά από επεισοδιακή απόπειρα διάρρηξης χρυσοχοείου στη λεωφόρο Παλαιολόγου.

Οι δράστες προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές στη βιτρίνα με όχημα που είχαν κλέψει, ενώ ένας εξ αυτών εισήλθε προσωρινά στο κατάστημα.

Δύο αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας επενέβησαν άμεσα, αναγκάζοντας τους δράστες να διαφύγουν αφού χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρα εναντίον τους.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης ταυτοποίησε και συνέλαβε τους τρεις δράστες εντός 24 ωρών.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ευχαρίστησε τις αστυνομικές αρχές για την άμεση αντίδραση, επισημαίνοντας ότι η λεία ήταν μικρή παρά τις εκτεταμένες ζημιές. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σπάρτη, έπειτα από επεισοδιακή απόπειρα διάρρηξης χρυσοχοείου επί της λεωφόρου Παλαιολόγου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το notospress.gr, οι δράστες, νωρίτερα είχαν αφαιρέσει όχημα από γειτονική οδό με το οποίο προσέκρουσαν τέσσερις φορές με την όπισθεν στη βιτρίνα του καταστήματος προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Παρά την ενεργοποίηση των ρολών ασφαλείας, ένας εξ αυτών κατάφερε να εισέλθει πρόσκαιρα στο εσωτερικό.

Η άμεση παρέμβαση δύο αστυνομικών που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας υπήρξε καθοριστική, καθώς ανάγκασε τους δράστες να τραπούν σε φυγή, αφού πρώτα χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρα εναντίον τους για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης κατάφεραν και ταυτοποίησαν και συνέλαβαν και τους τρεις εμπλεκόμενους εντός 24 ωρών περνώντας τους χειροπέδες.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις αστυνομικές αρχές για την άμεση κινητοποίηση και την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι οι υλικές ζημιές ήταν εκτεταμένες, ενώ η λεία των δραστών ήταν ελάχιστη.

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