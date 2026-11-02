Κρήτη: Πήρε το ακινητοποιημένο αυτοκίνητό του, παρέσυρε εργαζόμενο και γκρέμισε μάντρα
Το αυτοκίνητο είχε ακινητοποιηθεί από την Τροχαία λόγω μέθης
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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη τα ξημερώματα της Κυριακής, όπου ένας 45χρονος φέρεται να πήρε το αυτοκίνητό του από επιχείρηση φύλαξης, παρά το γεγονός πως είχε ακινητοποιηθεί από την Τροχαία λόγω μέθης.
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