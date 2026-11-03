Απεργία στα ΚΤΕΛ σήμερα: Ποια δρομολόγια θα γίνουν κανονικά και πού αναμένονται προβλήματα

Snapshot Σήμερα πραγματοποιείται 24ωρη πανελλαδική απεργία στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.

Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Φθιώτιδας, Λαμίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στη Λιβαδειά και τον Μαγνησία αναμένονται προβλήματα και ενδεχόμενες ματαιώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων λόγω συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργία.

Οι εργαζόμενοι ζητούν υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις μισθών, βελτίωση συνθηκών και μόνιμες προσλήψεις.

Η απεργία οφείλεται στην έλλειψη νέας συλλογικής σύμβασης και υποστελέχωσης, που επιβαρύνουν τις εργασιακές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή πραγματοποιούνται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι μετακινήσεις με τα ΚΤΕΛ, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ).

Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζομένους όλων των ειδικοτήτων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται την ακινητοποίηση όλων των λεωφορείων. Ήδη, αρκετά ΚΤΕΛ έχουν ανακοινώσει ότι θα εκτελέσουν κανονικά τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους.

Ποια ΚΤΕΛ λειτουργούν κανονικά

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Ανεπηρέαστα από την απεργία θα παραμείνουν και τα δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, καθώς έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα υπάρξουν τροποποιήσεις στο ισχύον πρόγραμμα.

Στη Στερεά Ελλάδα, κανονικά θα κινηθούν τα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φθιώτιδας και του Αστικού ΚΤΕΛ Λαμίας. Το ίδιο ισχύει για τα ΚΤΕΛ Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, τα οποία δεν συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση.

Πού αναμένονται προβλήματα

Διαφορετική είναι η εικόνα στη Λιβαδειά, όπου το Σωματείο Εργαζομένων συμμετέχει στην 24ωρη απεργία. Σύμφωνα με την ενημέρωση των εργαζομένων, ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές, καθυστερήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων, τόσο στις τοπικές γραμμές όσο και στα δρομολόγια προς την Αθήνα.

Προτεραιότητα για το προσωπικό ασφαλείας αποτελεί η εκτέλεση των μαθητικών δρομολογίων και, εφόσον είναι εφικτό, η εξυπηρέτηση της δημοτικής αστικής συγκοινωνίας.

Στην απεργία συμμετέχει και το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΤΕΛ Μαγνησίας, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί το σύνολο των δρομολογίων που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Για τις υπόλοιπες περιοχές, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους ΚΤΕΛ πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η συμμετοχή στην κινητοποίηση και οι πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια διαφέρουν.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Βασικό αίτημα της ΟΣΜΕ είναι η υπογραφή νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι αποδοχές στον κλάδο παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες εδώ και 17 χρόνια, ενώ ζητά επίσης μόνιμες προσλήψεις για την κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η απουσία νέας συλλογικής σύμβασης και η υποστελέχωση των υπηρεσιών έχουν επιβαρύνει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας, καθιστώντας αναγκαία την απεργιακή κινητοποίηση.

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