Διακοπές νερού την Τρίτη (3/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΠΕΝΤΕΛΗ (Π. ΠΕΝΤΕΛΗ)
Ιπποκράτους και Βασ. Γεωργίου Β'
- ΤΑΥΡΟΣ 25ης
Μαρτίου και Τσακάλωφ
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