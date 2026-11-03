Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Αφύλακτες οι φυλακές Κορυδαλλού
Ελεύθερος Τύπος: 5.061 προσλήψεις τον Νοέμβριο
Η Καθημερινή: Κατατμήσεις διαμερισμάτων και με τον νόμο
Τα Νέα: Τι αλλάζει αύριο
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
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