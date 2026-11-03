Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Αφύλακτες οι φυλακές Κορυδαλλού

Ελεύθερος Τύπος: 5.061 προσλήψεις τον Νοέμβριο

Η Καθημερινή: Κατατμήσεις διαμερισμάτων και με τον νόμο

Τα Νέα: Τι αλλάζει αύριο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

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