Κίνηση: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το κέντρο

Snapshot Ο Κηφισός αντιμετωπίζει σοβαρή επιβάρυνση, με χαμηλές ταχύτητες στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ιδιαίτερα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και στις οδούς Αρδηττού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Θηβών, στην Αχαρνών και στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού.

Οι οδηγοί πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία όπως η άνοδος και κάθοδος του Κηφισού, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδος της Βασιλίσσης Σοφίας, η λεωφόρος Συγγρού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας. Snapshot powered by AI

Με αυξημένη κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες ξεκινά ακόμη μία ημέρα για τους οδηγούς στην Αττική, με σημαντικές καθυστερήσεις να δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στον Κηφισό, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, με προβλήματα να εντοπίζονται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στις οδούς Αρδηττού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπου η κυκλοφορία παρουσιάζει καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.

Αυξημένος φόρτος οχημάτων παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Θηβών, στο ρεύμα από το Ίλιον προς το Περιστέρι, καθώς και στην Αχαρνών, από τη Νέα Χαλκηδόνα προς τα Κάτω Πατήσια. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού.

Στα σημεία όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδος της Βασιλίσσης Σοφίας και της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας.