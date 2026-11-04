Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (4/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (4/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

4/11/2026 6:30:00 πμ4/11/2026 2:30:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΙΚΑΡΟΥ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΕΛΛΗΣ - ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΚΕΚΡΟΠΟΣ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ491Κατασκευές
4/11/2026 7:30:00 πμ4/11/2026 12:30:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΚΟΜΝΗΝΩΝ - Ν.ΦΩΚΑ - ΤΣΙΜΙΣΚΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ460Κατασκευές
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 11:00:00 πμΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΠΑΛΑΜΑ476Κατασκευές
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ 115 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1204Λειτουργία
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 11:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ 101 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ απο κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ 8 από: 07:30 πμ έως: 12:00 μμ1484Κατασκευές
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 12:00:00 μμΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΑΓ.ΛΟΥΚΑ, ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ ΕΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ.726Κατασκευές
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ 21, 23 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 35 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ 35, 37 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1487Κατασκευές
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 12:00:00 μμΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΖΑΙΜΗ απο κάθετο: ΣΟΥΡΗ έως κάθετο: ΡΟΒ ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: ΖΑΙΜΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΤΡΩΖΟΥ έως κάθετο: ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ απο κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΑΛΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΑΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1476Κατασκευές
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΕΖΗ απο κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ 12 έως κάθετο: ΚΡΙΕΖΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1180Λειτουργία
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΔΕΞΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΔΕΞΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΡΕΩΣ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1181Λειτουργία
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΖυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 32 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΗΣ 49 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΚΥΔΟΝΙΩΝ 14 απο κάθετο: έως κάθετο: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ απο κάθετο: ΚΥΔΟΝΙΩΝ έως κάθετο: ΕΥΓ. ΚΑΡΑΒΙΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1206Λειτουργία
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 1:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ 21, 26, 20, 32 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1481Κατασκευές
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 2:00:00 μμΓΑΛΑΤΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΑΛΛΕΩΝ, ΕΚΑΒΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΣΗΣ.722Κατασκευές
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 2:00:00 μμΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως κάθετο: ΚΛΕΙΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠΥΡΟΥ ΜΙΛΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΝΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως κάθετο: ΚΛΕΙΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΙΟΥΣ απο κάθετο: ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΖΙΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 19 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΣΑΡΑΦΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΕΛΕΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΠΙΕΡΡΙΩΝ έως κάθετο: ΜΠΕΛΕΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΙΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:1478Κατασκευές
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕΡΕΧΑΝΗΣ.723Κατασκευές
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΑΝΘΕΩΝ, ΚΑΜΕΛ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΥΛΟΡΗ ΝΙΚΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ1773Λειτουργία
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡ.ΔΑΓΚΛΗ.721Κατασκευές
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 5:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΛΟΥΤΣΑ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΚΟΥΡΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ - Λ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΕΛΕΙΩΝ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΕΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΓΑΥΔΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΔΑΦΝΩΝ - ΣΑΜΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΙΟΡΔΑΝΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΛΕΡΟΥ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΓΙΑΝΝΑ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ - ΒΑΘΗΣ - ΤΕΓΕΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.555Λειτουργία
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 5:00:00 μμΤΑΥΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ απο κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛ/ΚΙΕΣ 17+18 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Λειτουργία
4/11/2026 8:00:00 πμ4/11/2026 5:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΣΕΛΗΝΙΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Συντήρηση
4/11/2026 8:30:00 πμ4/11/2026 11:30:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΜΠΑΛΚΙΩΝ έως κάθετο: ΦΙΝΤΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΝΤΙΑ απο κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ1488Λειτουργία
4/11/2026 8:30:00 πμ4/11/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ έως κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ 29 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ1483Κατασκευές
4/11/2026 8:30:00 πμ4/11/2026 4:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΠΟ ΣΩΤΗΡΑΣ & ΣΙΘΝΙΔΩΝ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ, ΟΔΟ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΟΔΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΠΟ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΟΔΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ40Συντήρηση
4/11/2026 9:00:00 πμ4/11/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ 13 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ1485Κατασκευές
4/11/2026 10:00:00 πμ4/11/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΙΣΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΑΙΟΥ απο κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΑΙΟΥ 10 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ1486Κατασκευές
4/11/2026 12:00:00 μμ4/11/2026 2:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΤΕΓΕΑΣ478Κατασκευές
4/11/2026 12:00:00 μμ4/11/2026 3:30:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΠΥΚΡΟΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΥΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΥΚΡΟΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ 23 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ1477Κατασκευές
4/11/2026 1:30:00 μμ4/11/2026 3:30:00 μμΑΧΑΡΝΩΝΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΤΕΡΜΑ492Κατασκευές
4/11/2026 2:00:00 μμ4/11/2026 4:00:00 μμΖΩΓΡΑΦΟΥΜονά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1205Λειτουργία
4/11/2026 4:00:00 μμ4/11/2026 6:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ απο κάθετο: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ 26 έως κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΠΥΡΣΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΙΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ1196Λειτουργία
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