Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (4/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

4/11/2026 6:30:00 πμ 4/11/2026 2:30:00 μμ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΙΚΑΡΟΥ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΕΛΛΗΣ - ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΚΕΚΡΟΠΟΣ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ 491 Κατασκευές

4/11/2026 7:30:00 πμ 4/11/2026 12:30:00 μμ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ - Ν.ΦΩΚΑ - ΤΣΙΜΙΣΚΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 460 Κατασκευές

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 11:00:00 πμ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΠΑΛΑΜΑ 476 Κατασκευές

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ 115 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1204 Λειτουργία

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ 101 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ απο κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ 8 από: 07:30 πμ έως: 12:00 μμ 1484 Κατασκευές

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 12:00:00 μμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΑΓ.ΛΟΥΚΑ, ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ ΕΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ. 726 Κατασκευές

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ 21, 23 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 35 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ 35, 37 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1487 Κατασκευές

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 12:00:00 μμ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΙΜΗ απο κάθετο: ΣΟΥΡΗ έως κάθετο: ΡΟΒ ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: ΖΑΙΜΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΤΡΩΖΟΥ έως κάθετο: ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ απο κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΑΛΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΑΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1476 Κατασκευές

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΕΖΗ απο κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ 12 έως κάθετο: ΚΡΙΕΖΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1180 Λειτουργία

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΔΕΞΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΔΕΞΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΡΕΩΣ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1181 Λειτουργία

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 32 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΗΣ 49 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΚΥΔΟΝΙΩΝ 14 απο κάθετο: έως κάθετο: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ απο κάθετο: ΚΥΔΟΝΙΩΝ έως κάθετο: ΕΥΓ. ΚΑΡΑΒΙΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1206 Λειτουργία

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 1:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ 21, 26, 20, 32 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1481 Κατασκευές

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 2:00:00 μμ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΑΛΛΕΩΝ, ΕΚΑΒΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΣΗΣ. 722 Κατασκευές

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 2:00:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως κάθετο: ΚΛΕΙΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠΥΡΟΥ ΜΙΛΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΝΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΡΒΑΝΑ έως κάθετο: ΚΛΕΙΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΙΟΥΣ απο κάθετο: ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΖΙΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 19 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΣΑΡΑΦΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΕΛΕΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΠΙΕΡΡΙΩΝ έως κάθετο: ΜΠΕΛΕΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΙΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08: 1478 Κατασκευές

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕΡΕΧΑΝΗΣ. 723 Κατασκευές

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΑΝΘΕΩΝ, ΚΑΜΕΛ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΥΛΟΡΗ ΝΙΚΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1773 Λειτουργία

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡ.ΔΑΓΚΛΗ. 721 Κατασκευές

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 5:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΛΟΥΤΣΑ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΚΟΥΡΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ - Λ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΕΛΕΙΩΝ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΕΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΓΑΥΔΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΔΑΦΝΩΝ - ΣΑΜΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΙΟΡΔΑΝΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΛΕΡΟΥ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΓΙΑΝΝΑ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ - ΒΑΘΗΣ - ΤΕΓΕΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 555 Λειτουργία

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 5:00:00 μμ ΤΑΥΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ απο κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛ/ΚΙΕΣ 17+18 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Λειτουργία

4/11/2026 8:00:00 πμ 4/11/2026 5:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΣΕΛΗΝΙΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Συντήρηση

4/11/2026 8:30:00 πμ 4/11/2026 11:30:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΜΠΑΛΚΙΩΝ έως κάθετο: ΦΙΝΤΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΝΤΙΑ απο κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ 1488 Λειτουργία

4/11/2026 8:30:00 πμ 4/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ έως κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ 29 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ 1483 Κατασκευές

4/11/2026 8:30:00 πμ 4/11/2026 4:00:00 μμ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΠΟ ΣΩΤΗΡΑΣ & ΣΙΘΝΙΔΩΝ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ, ΟΔΟ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΟΔΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΠΟ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΟΔΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ 40 Συντήρηση

4/11/2026 9:00:00 πμ 4/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ 13 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1485 Κατασκευές

4/11/2026 10:00:00 πμ 4/11/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΑΙΟΥ απο κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΑΙΟΥ 10 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ 1486 Κατασκευές

4/11/2026 12:00:00 μμ 4/11/2026 2:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΤΕΓΕΑΣ 478 Κατασκευές

4/11/2026 12:00:00 μμ 4/11/2026 3:30:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΠΥΚΡΟΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΥΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΥΚΡΟΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ 23 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ 1477 Κατασκευές

4/11/2026 1:30:00 μμ 4/11/2026 3:30:00 μμ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΤΕΡΜΑ 492 Κατασκευές

4/11/2026 2:00:00 μμ 4/11/2026 4:00:00 μμ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μονά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ 1205 Λειτουργία