Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Snapshot Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι αυξημένη με σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό, κυρίως στο Περιστέρι και τα Σεπόλια.

Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρι και Νέο Ψυχικό προς το κέντρο.

Προβλήματα παρουσιάζονται στη λεωφόρο Μεσογείων και στους δρόμους που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία είναι δύσκολη γύρω από Κολωνάκι, Εξάρχεια και Παγκράτι, καθώς και σε δρόμους από τα δυτικά προάστια.

Στα νότια προάστια, η κίνηση είναι αυξημένη σε Καλλιθέα, Νέο Κόσμο και σε δρόμους προς Πειραιά. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου και των Σεπολίων, όπου παρατηρούνται τμήματα με ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Επιβαρυμένη εμφανίζεται και η κίνηση σε σημεία της λεωφόρου προς το Αιγάλεω και τη Νίκαια.

Προβλήματα εντοπίζονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, με την κυκλοφορία να παρουσιάζει δυσκολίες από την περιοχή του Χαλανδρίου και του Νέου Ψυχικού προς το κέντρο της Αθήνας. Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και σε τμήματα του οδικού δικτύου γύρω από το Ψυχικό και τον Χολαργό.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και σε δρόμους που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο.

Στο κέντρο της Αθήνας, επιβαρυμένη εμφανίζεται η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους, με προβλήματα να καταγράφονται γύρω από το Κολωνάκι, τα Εξάρχεια και την περιοχή του Παγκρατίου. Δυσκολίες παρατηρούνται επίσης στις οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς το κέντρο από τα δυτικά προάστια.

Στα νότια, αυξημένη κίνηση καταγράφεται σε τμήματα της Καλλιθέας και του Νέου Κόσμου, ενώ επιβαρυμένη εμφανίζεται και η κυκλοφορία σε σημεία του οδικού δικτύου προς τον Πειραιά.

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