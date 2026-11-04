Λήξη συναγερμού στην Καισαριανή: Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία

Ύποπτο αντικείμενο προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών

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Λήξη συναγερμού στην Καισαριανή: Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα ύποπτο αντικείμενο σε βαλίτσα εντοπίστηκε στην περιοχή της Καισαριανής.
  • Η αστυνομία και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών επενέβησαν στην περιοχή.
  • Η επιχείρηση της αστυνομίας ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.
  • Η κυκλοφορία οχημάτων στις οδούς Βρυούλων και Φώκαιας διεξάγεται κανονικά.
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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην περιοχή της Καισαριανής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά στις οδούς Βρυούλων και Φώκαιας, που εντοπίστηκε βαλίτσα που θεωρήθηκε ύποπτη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

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