Λήξη συναγερμού στην Καισαριανή: Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία
Ύποπτο αντικείμενο προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών
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- Ένα ύποπτο αντικείμενο σε βαλίτσα εντοπίστηκε στην περιοχή της Καισαριανής.
- Η αστυνομία και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών επενέβησαν στην περιοχή.
- Η επιχείρηση της αστυνομίας ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.
- Η κυκλοφορία οχημάτων στις οδούς Βρυούλων και Φώκαιας διεξάγεται κανονικά.
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην περιοχή της Καισαριανής.
Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά στις οδούς Βρυούλων και Φώκαιας, που εντοπίστηκε βαλίτσα που θεωρήθηκε ύποπτη.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
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