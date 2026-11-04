Γλυφάδα: Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει πως ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είχε σχεδιάσει τα πάντα

Snapshot Ο 46χρονος πρώην υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είχε σχεδιάσει λεπτομερώς την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, κάνοντας πρόβα τζενεράλε και ελέγχους πριν την πράξη.

Προσπάθησε να απενεργοποιήσει τον συναγερμό και να αποφύγει τις κάμερες, ενώ είχε κρύψει τα μπιτόνια με βενζίνη κοντά στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Μετά την επίθεση στη Γλυφάδα, πυρπόλησε οχήματα δύο άλλων πρώην συντροφών του σε διαφορετικές περιοχές.

Είχε υποβληθεί σε βάρος του τέσσερις μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία την τελευταία διετία, αλλά παρέμενε ελεύθερος μέχρι τη σύλληψή του στη Λευκάδα.

Τέθηκε εκτός Πολεμικού Ναυτικού με εντολή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στο Ναυτοδικείο. Snapshot powered by AI

Όλα σχεδιασμένα φαίνεται πως τα είχε ο πρώην αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του στη Γλυφάδα.

Στοιχεία που έφερε στο φως η εκπομπή «Live News» του MEGA, δείχνουν, μάλιστα, πως ο 46χρονος έκανε... πρόβα τζενεράλε λίγες ημέρες πριν την επίθεση στις 29 Οκτωβρίου.

Πριν βάλει τη φωτιά και φτάσουν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή είχε φροντίσει να ελέγξει τους χώρους, να κάνει πρόβες για να μάθει και να τσεκάρει τις αντιδράσεις των ενοίκων και να είναι σίγουρος πως θα καταφέρει να διαφύγει.

Στις 24 Οκτωβρίου, πέντε μέρες πριν βάλει τη φωτιά στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου φαίνεται να μπαίνει από την είσοδο και να κατεβαίνει στο υπόγειο. Κοιτάει τα σημεία με τις κάμερες και τέσσερις ημέρες μετά κάνει όπως φαίνεται την πρόβα τζενεράλε στην πολυκατοικία.

Ο ίδιος συνέχιζε να μένει τότε στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου, με την άδεια του πατέρα της πρώην συντρόφου του, μέχρι να βρει σπίτι για να μετακομίσει. Στόχος του, όπως φαίνεται, ήταν να υπολογίσει τον χρόνο που θα χρειαζόταν για τη διαφυγή του, μια μέρα μετά.

Τη νύχτα της εμπρηστικής επίθεσης προσπάθησε να κρύψει τα χαρακτηριστικά του και μπήκε στο διαμέρισμα. Έβαλε τη φωτιά και κατάφερε να διαφύγει. Κατευθύνθηκε σε άλλο σημείο της Γλυφάδας και στο Νέο Ηράκλειο, όπου πυρπόλησε τα οχήματα άλλων δύο πρώην συντρόφων του.

Τέσσερις μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, σε βάρος του την τελευταία διετία είχαν υποβληθεί τέσσερις μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία, αλλά ο ίδιος συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Μετά τις πρόσφατες εμπρηστικές επίθεσης εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Λευκάδα.

Υπενθυμίζεται ότι, με εντολή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο 46χρονος τέθηκε εκτός Πολεμικού Ναυτικού και χθες προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στο Ναυτοδικείο.

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