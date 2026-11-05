Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π)
Ίωνος και Οδ. Ανδρούτσου
- ΑΧΑΡΝΕΣ
Εισοδίων Θεοτόκου και Μακρονήσου
- ΓΛΥΦΑΔΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
Αρχιπελάγους και Βοσπόρου
- ΜΕΓΑΡΑ
Λάκκα Καλογήρου και Δρόμος Περάματος
- ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Τερψιθέας και Περγάμου
- ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Στρατηγού Μακρυγιάννη και Αγ. Σοφίας
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