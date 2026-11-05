Πολεοδομία Κατερίνης: Ελεύθεροι με εγγύηση 10.000 -20.000 ευρώ έξι μηχανικοί - Η ώρα των υπαλλήλων

Snapshot Έξι ιδιώτες μηχανικοί απολογήθηκαν για το φερόμενο κύκλωμα με τα «γρηγορόσημα» στην Πολεοδομία Κατερίνης και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυήσεις 10.000 έως 20.000 ευρώ.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής και ένας προϊστάμενος τμήματος, καθώς και ένας ακόμη ιδιώτης μηχανικός.

Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα και στη δικογραφία περιλαμβάνονται 64 ακόμη πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η δικογραφία περιγράφει παράνομες οικονομικές συναλλαγές για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την επιτάχυνση πολεοδομικών διαδικασιών.

Καταγράφηκαν 151 φερόμενες αξιόποινες πράξεις και παράνομα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα ύψους περίπου 138.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Με τις απολογίες έξι ιδιωτών - μηχανικών άνοιξε ο κύκλος της ανάκρισης για το φερόμενο κύκλωμα με τα «γρηγορόσημα» στην Πολεοδομία Κατερίνης.

Όσοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών Αρχών Κατερίνης αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, κατά περίπτωση, με χρηματική εγγύηση 10 ή 20 χιλιάδων ευρώ, σύμφωνα με τη τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, οπότε αναμένεται να απολογηθούν τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας, μεταξύ αυτών ο διευθυντής κι ένας προϊστάμενος τμήματος, όπως επίσης 7ος ιδιώτης - μηχανικός. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα.

Απολογούμενοι, οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται (δύο εξ αυτών έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με κατηγορούμενους υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολεοδομίας).

Η δικογραφία περιγράφει παράνομες οικονομικές συναλλαγές για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ τα παράνομα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν εκτιμώνται σε 138.000 ευρώ.

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