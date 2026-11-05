Πολεοδομία Κατερίνης: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τα «φακελάκια» των 5.000 και 7.000 ευρώ

Αποκαλυπτικούς διαλόγους για τη δράση υπαλλήλων της πολεοδομίας στη Κατερίνη φέρνει στο φως το newsbomb .

Κατερίνα Ρίστα

Πολεοδομία Κατερίνης: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τα «φακελάκια» των 5.000 και 7.000 ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Πολεοδομία Κατερίνης αποκαλύφθηκε κύκλωμα διαφθοράς που απαιτούσε χρηματικά ανταλλάγματα για την έκδοση οικοδομικών αδειών και τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.
  • Ο διευθυντής της υπηρεσίας και υπάλληλοι φέρονται να έλαβαν παράνομα χρηματικά ποσά 5.000 και 7.000 ευρώ για την έκδοση παράνομων αδειών.
  • Ιδιώτες μηχανικοί περιγράφουν την υπηρεσία ως «συμμορία» και καταγγέλλουν οργανωμένη διαφθορά στην Υπηρεσία Δόμησης Κατερίνης.
  • Ο διευθυντής Κ. αποκαλείται από μηχανικούς «ο διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου» λόγω της επιρροής και των διασυνδέσεών του σε όλη την Ελλάδα.
  • Οι παράνομες ενέργειες περιλάμβαναν την έκδοση αδειών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών που παραβίαζαν πολεοδομικές διατάξεις και την τακτοποίηση αυθαιρέτων με αθέμιτα ωφελήματα.
Snapshot powered by AI

Συνομιλίες που φέρνει στο φως το Newsbomb αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης. Ιδιώτες μηχανικοί περιγράφουν χρηματικά ανταλλάγματα για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, ενώ σε έναν από τους διαλόγους ο διευθυντής της υπηρεσίας αποκαλείται χαρακτηριστικά «ο διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου».

Χαρακτηριστική είναι η επικοινωνία μεταξύ ιδιωτών μηχανικών, για οικοδομική άδεια αποπεράτωσης αυθαιρέτου που εκδόθηκε κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων, καθώς κατασκευάστηκε μετά το έτος 2011, για την οποία ο Διευθυντής Κ. και η Υπάλληλος Τμήματος Β. έλαβαν χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα, προκειμένου να την εκδώσουν.

Η ιδιώτης μηχανικός αναφέρει ότι στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης λειτουργεί οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «όλοι συμμορία είναι».

Αναλυτικά οι διάλογοι:

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Ποιος τις δίνει αυτές η Μ.;

(Τ.Θ.): Η Μ. με το Σ. το κάναν να πούμε στους, στους Πόρους ή στο, στο…

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Ε, όλοι συμμορία είναι.

(Τ.Θ.): Στον Πλαταμώνα.

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Έχεις και μια άδεια που είχε..

(Τ.Θ.): Στον Πλαταμώνα το κάναν.

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): ..απο έναν πελάτη μου ο

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.). Εγώ δεν θα την έβγαζα φυσικά γιατί ήταν από αυτές που δεν γίνονται αποπεράτωση αυθαιρέτου…...{...} αλλά από αυθαίρετο που δεν ήταν πριν το έντεκα. Τέλος πάντων ανέλαβε αυτός μια χαρά. Τον μετέφερα και τη δήλωση αυθαιρέτου να προσθέσει τον έξτρα όροφο…..Και το χρεώνουν αυτοί, ενώ ήταν συνεννοημένοι, το χρεώνουν στη Μ. αντί να το πάρει η Μ.. Και το βγάζει, και πάει η Μ. και το βλέπει με τη Μ.. Και της λέει η Μ. «Ε, όχι δεν μπορεί να δοθεί αυτή η άδεια», η άδεια, να μη χάσει τα λεφτά που θα έπαιρνε….{...} Και βγάζει παρατήρηση η Μ. ότι δεν γίνεται γιατί δεν έχει φέρον οργανισμό. Τη λέω μετά εσένα τι σε νοιάζει και θα βρεις κάνα μπελά. .{...} Λέει «Αυτοί μου είπαν, ο Σ. και η Μ. ότι πρέπει να έχει. Τι μου τα χρεώνουνε;» παραιτείται από την άδεια ο Ιδ. Μηχ. Λ.Θ. και την ξαναπρωτοκολλεί και την χρεώνουν στη Μ.,..{...} παίρνει τα 5.000 η Μ. δεν ξέρω πως τα μοίρασαν μεταξύ τους.

Περίπτωση στην οποία ο Διευθυντής Κ. αποδέχθηκε να λάβει «φακελάκι» 7.000 ευρώ, από τον ιδιώτη μηχανικό Ιδ. Μηχ. Λ.Θ. για ενέργειες που αντίκεινται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα και συγκεκριμένα για τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών:

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Σ.;

(Διευθυντής Κ.): Εε.

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Μία περίπτωση η οποία, εε πάνω από τα εκατό χιλιάρικα.

(Διευθυντής Κ.): Τι περίπτωση είναι...

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Εδώ θέλουμε ...κι έχουμε ...μικρή κλίμακα, δέκα τετραγωνικά. Μπορεί και να μην είναι κι έχει κάνει διακόσια πενήντα. Σ’ ένα οικόπεδο το οποίο είναι σκάρτα, σκάρτο, είναι σκάρτο δύο στρέμματα. Σκάρτο.

(Διευθυντής Κ.): Τι μικρή κλίμακα λες;

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Μικρή κλίμακα θα πληρώσει ό,τι χρειαστεί να το κάνει, χρειαστεί; Δύο εφτακόσια κι έχει κάνει διακόσια πενήντα το ένα άριστο, πάρα πολύ ωραίο κτήριο, πάρα πολύ ωραίο, ισόγειο.(Διευθυντής Κ.): Καλά δεν είναι μικρή κλίμακα τώρα αυτό

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Όχι ρε μεσ’ στην παρανομία είναι, πως μπορεί να το καλύψει το οικόπεδο όλο. Θα τον πω. Εφτά εσύ, εφτά εγώ.

(Διευθυντής Κ.): Τι να σου πω; Πως;

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Σκέψου, εε σκέψου και θα σκεφτώ

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Κανόνισε να, θα σκεφτώ κι εγώ, κάνε

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Ναι. Δεν θυμάσαι που είχαμε κάνει το άλλο, γι'αυτό το θυμήθηκα.

(Διευθυντής Κ.): Καλά.

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Δες το αύριο θα περάσω

Χαρακτηριστικό της εξουσίας και της αυξημένης επιρροής του Διευθυντή Κ. και των σχέσεων που διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνταν στο χώρο των πολεοδομικών και τεχνικών μελετών ανά την Ελλάδα είναι και ο διάλογος με ιδιώτη μηχανικό, η οποία εντός του γραφείου στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης, τον αποκαλεί χαρακτηριστικά: «ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου», ένεκα του γεγονότος ότι έξω από το γραφείο του υπάρχει μηχανικός που μετέβη στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης από την Αθήνα, καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά: Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή την στιγμή {...} απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα

(Τ.Α.): Κύριε Σ. μπαίνουμε;

(Διευθυντής Κ.): Ναι, ναι. Είδα έστειλες κάτι Α..

(Τ.Α.): Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή την στιγμή.

(Διευθυντής Κ.): Ναι;

(Τ.Α.): ... απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα.

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

(Τ.Α.): Ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:29ANNOUNCEMENTS

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 30+1 χρόνια δράσης με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες των παιδιών

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Aegean: Αβάσιμη η απειλή για βόμβα στις πτήσεις της - «Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας»

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καββαδίας: Ο πολύτιμος θησαυρός του αρχείου του περνά στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Γαύδο: Η στιγμή που το Λιμενικό διασώζει έναν-έναν τους εγκλωβισμένους μετανάστες

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Οι Δημοκρατικοί παραμέρισαν τη woke ατζέντα και επικράτησαν των Ρεπουμπλικάνων: Η Οκάσιο-Κορτέζ, ο Μαμντάνι και το «μπλε κύμα»

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί στους δρόμους

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο - Είχε κλείσει λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

13:51ANNOUNCEMENTS

Το 12ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο ανοίγει τις πύλες του στις 7 Νοεμβρίου στην Καρδίτσα

13:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: 16χρονος πίσω από περισσότερες από 40 διαρρήξεις - Αναζητείται 19χρονος συνεργός

13:43ANNOUNCEMENTS

Η FairLife L.C.C. ενισχύει το μήνυμα για την «Υγεία Πνευμόνων» τον Νοέμβριο σε Ελλάδα και Κύπρο

13:38ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν με ενδιαφέρει τι ερωτήσεις κάνετε»: Η viral συζήτηση του Ελ- Σαγιέντ με δημοσιογράφο

13:37ΕΛΛΑΔΑ

«Το έργο τρέχει, το ίδιο και μεις»: Νέα αυτοψία του Χάρη Δούκα στο υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό

13:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Τι σημαίνει για τον φετινό χειμώνα η πρώιμη αποδυνάμωση του Πολικού Στρόβιλου

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση για δύο πτήσεις της Aegean

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Απεγκλωβίστηκαν μετά από 48 ώρες οι 52 μετανάστες - Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ

13:07ΚΟΣΜΟΣ

«Συμφωνώ με κάθε λέξη»: Στο πλευρό του Τζέι Ντι Βανς ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατά του πολέμου στο Ιράν

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολεοδομία Κατερίνης: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τα «φακελάκια» των 5.000 και 7.000 ευρώ

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα σε τηλεφωνικό κέντρο εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλός σεφ απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να βάλει ανανά στην πίτσα - «Προσβάλλει την κουλτούρα μου»

12:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:25ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση για δύο πτήσεις της Aegean

13:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Τι σημαίνει για τον φετινό χειμώνα η πρώιμη αποδυνάμωση του Πολικού Στρόβιλου

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει... ανοιξιάτικο μοτίβο με 24άρια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 26χρονη στη Βραζιλία πέφτει από παράθυρο του 7ου ορόφου

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία με λεία – μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν €1 εκατ. από κατασκευαστική εταιρεία

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολεοδομία Κατερίνης: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τα «φακελάκια» των 5.000 και 7.000 ευρώ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στους ουρανούς: Απειλές για βόμβες σε δεκατρείς πτήσεις ανά την Ευρώπη - Αναγκαστικές προσγειώσεις σε Γαλλία, Βουλγαρία, Τσεχία, Αυστρία, Ρουμανία

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στο βυθό ανάμεσα σε δυο δύτες: Προσπάθησε να του βγάλει τον αναπνευστήρα - Βίντεο

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Ζήτησε συγγνώμη το «κλείσε το στόμα σου πουλάκι μου» - «Έχασα την ψυχραιμία μου»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγωδία του Χεσούς ντε Μιγκέλ: Η σύντροφός του ήταν στις εξέδρες με την κόρη τους όταν κατέρρευσε, ο πατέρας του, το έβλεπε στην τηλεόραση κι έβαλε τα κλάματα

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν 11 υποψήφιοι για τις εκλογές του 2027 - Τα ονόματα και οι περιφέρειες

12:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα

11:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων: Διορθώσεις στο Ε9 χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: 97χρονος χόρεψε το «Stayin’ Alive» στο πάρτι γενεθλίων του και λίγο αργότερα πέθανε - Βίντεο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο διάσημος κομμωτής Τζον Φρίντα - Είχε χτενίσει από την Τζάκι Κένεντι μέχρι τη Μαντόνα - «Ένα πραγματικό είδωλο της κομμωτικής»

12:20LIFESTYLE

Τηλεθέαση - βραδινή ζώνη: Ποιο πρόγραμμα έκανε τη διαφορά και «χτύπησε» 25%

09:16WHAT THE FACT

Έπλενε τα πιάτα στο χέρι για οικονομία για 10 χρόνια – Τελικά πλήρωνε το ρεύμα του γείτονα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ