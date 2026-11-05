Πολεοδομία Κατερίνης: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τα «φακελάκια» των 5.000 και 7.000 ευρώ

Snapshot Στην Πολεοδομία Κατερίνης αποκαλύφθηκε κύκλωμα διαφθοράς που απαιτούσε χρηματικά ανταλλάγματα για την έκδοση οικοδομικών αδειών και τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας και υπάλληλοι φέρονται να έλαβαν παράνομα χρηματικά ποσά 5.000 και 7.000 ευρώ για την έκδοση παράνομων αδειών.

Ιδιώτες μηχανικοί περιγράφουν την υπηρεσία ως «συμμορία» και καταγγέλλουν οργανωμένη διαφθορά στην Υπηρεσία Δόμησης Κατερίνης.

Ο διευθυντής Κ. αποκαλείται από μηχανικούς «ο διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου» λόγω της επιρροής και των διασυνδέσεών του σε όλη την Ελλάδα.

Οι παράνομες ενέργειες περιλάμβαναν την έκδοση αδειών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών που παραβίαζαν πολεοδομικές διατάξεις και την τακτοποίηση αυθαιρέτων με αθέμιτα ωφελήματα. Snapshot powered by AI

Συνομιλίες που φέρνει στο φως το Newsbomb αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης. Ιδιώτες μηχανικοί περιγράφουν χρηματικά ανταλλάγματα για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, ενώ σε έναν από τους διαλόγους ο διευθυντής της υπηρεσίας αποκαλείται χαρακτηριστικά «ο διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου».

Χαρακτηριστική είναι η επικοινωνία μεταξύ ιδιωτών μηχανικών, για οικοδομική άδεια αποπεράτωσης αυθαιρέτου που εκδόθηκε κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων, καθώς κατασκευάστηκε μετά το έτος 2011, για την οποία ο Διευθυντής Κ. και η Υπάλληλος Τμήματος Β. έλαβαν χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα, προκειμένου να την εκδώσουν.

Η ιδιώτης μηχανικός αναφέρει ότι στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης λειτουργεί οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «όλοι συμμορία είναι».

Αναλυτικά οι διάλογοι:

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Ποιος τις δίνει αυτές η Μ.;

(Τ.Θ.): Η Μ. με το Σ. το κάναν να πούμε στους, στους Πόρους ή στο, στο…

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Ε, όλοι συμμορία είναι.

(Τ.Θ.): Στον Πλαταμώνα.

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Έχεις και μια άδεια που είχε..

(Τ.Θ.): Στον Πλαταμώνα το κάναν.

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): ..απο έναν πελάτη μου ο

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.). Εγώ δεν θα την έβγαζα φυσικά γιατί ήταν από αυτές που δεν γίνονται αποπεράτωση αυθαιρέτου…...{...} αλλά από αυθαίρετο που δεν ήταν πριν το έντεκα. Τέλος πάντων ανέλαβε αυτός μια χαρά. Τον μετέφερα και τη δήλωση αυθαιρέτου να προσθέσει τον έξτρα όροφο…..Και το χρεώνουν αυτοί, ενώ ήταν συνεννοημένοι, το χρεώνουν στη Μ. αντί να το πάρει η Μ.. Και το βγάζει, και πάει η Μ. και το βλέπει με τη Μ.. Και της λέει η Μ. «Ε, όχι δεν μπορεί να δοθεί αυτή η άδεια», η άδεια, να μη χάσει τα λεφτά που θα έπαιρνε….{...} Και βγάζει παρατήρηση η Μ. ότι δεν γίνεται γιατί δεν έχει φέρον οργανισμό. Τη λέω μετά εσένα τι σε νοιάζει και θα βρεις κάνα μπελά. .{...} Λέει «Αυτοί μου είπαν, ο Σ. και η Μ. ότι πρέπει να έχει. Τι μου τα χρεώνουνε;» παραιτείται από την άδεια ο Ιδ. Μηχ. Λ.Θ. και την ξαναπρωτοκολλεί και την χρεώνουν στη Μ.,..{...} παίρνει τα 5.000 η Μ. δεν ξέρω πως τα μοίρασαν μεταξύ τους.

Περίπτωση στην οποία ο Διευθυντής Κ. αποδέχθηκε να λάβει «φακελάκι» 7.000 ευρώ, από τον ιδιώτη μηχανικό Ιδ. Μηχ. Λ.Θ. για ενέργειες που αντίκεινται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα και συγκεκριμένα για τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών:

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Σ.;

(Διευθυντής Κ.): Εε.

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Μία περίπτωση η οποία, εε πάνω από τα εκατό χιλιάρικα.

(Διευθυντής Κ.): Τι περίπτωση είναι...

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Εδώ θέλουμε ...κι έχουμε ...μικρή κλίμακα, δέκα τετραγωνικά. Μπορεί και να μην είναι κι έχει κάνει διακόσια πενήντα. Σ’ ένα οικόπεδο το οποίο είναι σκάρτα, σκάρτο, είναι σκάρτο δύο στρέμματα. Σκάρτο.

(Διευθυντής Κ.): Τι μικρή κλίμακα λες;

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Μικρή κλίμακα θα πληρώσει ό,τι χρειαστεί να το κάνει, χρειαστεί; Δύο εφτακόσια κι έχει κάνει διακόσια πενήντα το ένα άριστο, πάρα πολύ ωραίο κτήριο, πάρα πολύ ωραίο, ισόγειο.(Διευθυντής Κ.): Καλά δεν είναι μικρή κλίμακα τώρα αυτό

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Όχι ρε μεσ’ στην παρανομία είναι, πως μπορεί να το καλύψει το οικόπεδο όλο. Θα τον πω. Εφτά εσύ, εφτά εγώ.

(Διευθυντής Κ.): Τι να σου πω; Πως;

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Σκέψου, εε σκέψου και θα σκεφτώ

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Κανόνισε να, θα σκεφτώ κι εγώ, κάνε

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Ναι. Δεν θυμάσαι που είχαμε κάνει το άλλο, γι'αυτό το θυμήθηκα.

(Διευθυντής Κ.): Καλά.

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Δες το αύριο θα περάσω

Χαρακτηριστικό της εξουσίας και της αυξημένης επιρροής του Διευθυντή Κ. και των σχέσεων που διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνταν στο χώρο των πολεοδομικών και τεχνικών μελετών ανά την Ελλάδα είναι και ο διάλογος με ιδιώτη μηχανικό, η οποία εντός του γραφείου στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης, τον αποκαλεί χαρακτηριστικά: «ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου», ένεκα του γεγονότος ότι έξω από το γραφείο του υπάρχει μηχανικός που μετέβη στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης από την Αθήνα, καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά: Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή την στιγμή {...} απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα

(Τ.Α.): Κύριε Σ. μπαίνουμε;

(Διευθυντής Κ.): Ναι, ναι. Είδα έστειλες κάτι Α..

(Τ.Α.): Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή την στιγμή.

(Διευθυντής Κ.): Ναι;

(Τ.Α.): ... απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα.

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

(Τ.Α.): Ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου.

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