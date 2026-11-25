Μεταξύ των ενεργειακών λύσεων, ψηλά στις προτιμήσεις βρίσκονται οι αντλίες θερμότητας και τα φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς είναι από τα πιο αποδοτικά, ενώ υπάρχουν και κρατικά προγράμματα επιδότησης που βοηθούν σημαντικά με την κάλυψη του κόστους.

Ένα από τα δημοφιλέστερα συστήματα είναι οι αντλίες θερμότητας, που βασίζονται στη μεταφορά ενέργειας από έναν χώρο χαμηλής θερμοκρασίας σε έναν χώρο υψηλότερης, καθώς μπορούν να πετύχουν έως 70% εξοικονόμηση ενέργειας αν συγκριθούν με συμβατικά συστήματα όπως οι καυστήρες πετρελαίου.

Μια πιο εύκολη και οικονομικότερη λύση είναι τα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα που μετατρέπουν τον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας σε «παραγωγό». Η ηλιακή ενέργεια βρίσκεται σχεδόν παντού και ένα τέτοιο μικρό σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη, στην ταράτσα ή ακόμα και σε ένα μπαλκόνι.

Έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος

Σύμφωνα με τις συμβουλές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εξοικονόμηση ενέργειας:

Ελεύθερα θερμαντικά σώματα: Τα θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να είναι σκεπασμένα, π.χ. με καλύμματα, ή να εμποδίζεται η απόδοσή τους από έπιπλα.

Τα θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να είναι σκεπασμένα, π.χ. με καλύμματα, ή να εμποδίζεται η απόδοσή τους από έπιπλα. Στεγανοποιούμε πόρτες και παράθυρα: Τοποθετούμε μονωτικές ταινίες ή κουρτίνες. Σύμφωνα με μελέτες (DOE), όταν τραβηχτούν, οι κουρτίνες μπορούν να μειώσουν την απώλεια θερμότητας από ένα ζεστό δωμάτιο έως και 10%. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε μεμβράνες σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες ή μόνο σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε.

Τοποθετούμε μονωτικές ταινίες ή κουρτίνες. Σύμφωνα με μελέτες (DOE), όταν τραβηχτούν, οι κουρτίνες μπορούν να μειώσουν την απώλεια θερμότητας από ένα ζεστό δωμάτιο έως και 10%. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε μεμβράνες σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες ή μόνο σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε. Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη του συστήματος ψύξης ψυγείων και καταψυκτών σε μεγαλύτερη θερμοκρασία, του θερμοσίφωνα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, του aircondition (εάν το αφήνουμε ανοικτό) κατά τις ώρες απουσίας μας από το σπίτι σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορούμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία έως και 2 βαθμούς.

του συστήματος ψύξης ψυγείων και καταψυκτών σε μεγαλύτερη θερμοκρασία, του θερμοσίφωνα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, του aircondition (εάν το αφήνουμε ανοικτό) κατά τις ώρες απουσίας μας από το σπίτι σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορούμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία έως και 2 βαθμούς. Όταν δεν χρησιμοποιούμε το τζάκι, η καμινάδα πρέπει να είναι κλειστή από το κλείστρο της.

η καμινάδα πρέπει να είναι κλειστή από το κλείστρο της. Εγκατάσταση προγραμματιζόμενου θερμοστάτη: Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης επιτρέπει τον προκαθορισμό διαφορετικών θερμοκρασιών για διαφορετικές ώρες της ημέρας. Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης εξοικονομεί χρήματα τόσο για κλιματισμό όσο και για θερμότητα.

Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης επιτρέπει τον προκαθορισμό διαφορετικών θερμοκρασιών για διαφορετικές ώρες της ημέρας. Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης εξοικονομεί χρήματα τόσο για κλιματισμό όσο και για θερμότητα. Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα: Επιτρέπουν την αυτόματη ρύθμιση της ροής του ζεστού νερού ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του κάθε χώρου ξεχωριστά. Η τοποθέτηση τους γίνεται τοπικά επάνω σε κάθε θερμαντικό σώμα ξεχωριστά και ρυθμίζουν προοδευτικά τη ροή του ζεστού νερού. Έτσι κάθε θερμαντικό σώμα γίνεται ανεξάρτητο και απομονώνεται αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, τη στιγμή που οι υπόλοιποι χώροι που έχουν ανάγκη θέρμανσης συνεχίζουν να λειτουργούν.

Επιτρέπουν την αυτόματη ρύθμιση της ροής του ζεστού νερού ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του κάθε χώρου ξεχωριστά. Η τοποθέτηση τους γίνεται τοπικά επάνω σε κάθε θερμαντικό σώμα ξεχωριστά και ρυθμίζουν προοδευτικά τη ροή του ζεστού νερού. Έτσι κάθε θερμαντικό σώμα γίνεται ανεξάρτητο και απομονώνεται αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, τη στιγμή που οι υπόλοιποι χώροι που έχουν ανάγκη θέρμανσης συνεχίζουν να λειτουργούν. Συντήρηση συστήματος θέρμανσης/ψύξης π.χ. λέβητα, αντλιών θερμότητας, κλιματιστικών

π.χ. λέβητα, αντλιών θερμότητας, κλιματιστικών Αντικατάσταση συσκευών με συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης βάσει του πλαισίου ενεργειακής σήμανσης και των προδιαγραφών EnergyStar.

με συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης βάσει του πλαισίου ενεργειακής σήμανσης και των προδιαγραφών EnergyStar. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με τεχνολογία led.

φωτισμού με τεχνολογία led. Αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά – ενεργειακά.

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