Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Snapshot Στις 10 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ορέστη, του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκη και των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα.

Οι Άγιοι Ολυμπάς, Ηρωδίων, Εράστος, Σωσίπατρος και Κούαρτος περιλαμβάνονται στους Εβδομήκοντα Αποστόλους που εορτάζονται αυτή την ημέρα.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν τα ονόματα Ορέστης, Αρσένιος, Εραστός, Ηρωδίων, Ρόζα και Σωσίπατρος, μεταξύ άλλων.

Η εορτή αφορά επίσης παραλλαγές αυτών των ονομάτων, όπως Ορεστία, Αρσενία, Εράστη, Ηρωδιάδα, Ροζαλία και Σωπάτρα. Snapshot powered by AI

Αύριο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ορέστη, του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκη και των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ορέστη του Μάρτυρα από τα Τύανα της Καππαδοκίας, του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκη, καθώς και των Αγίων Ολυμπά, Ηρωδίωνα, Εράστου, Σωσιπάτρου και Κουάρτου, που συγκαταλέγονται στους Εβδομήκοντα Αποστόλους.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, στις 10 Νοεμβρίου έχουν την ονομαστική τους εορτή όσοι φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Ορέστης, Ορεστία, Ορεστιάς, Ορεστιάδα

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσινόη, Αρσίνα

Εραστός, Εράστη, Εραστή

Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα

Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος

Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα

Μίλος, Μίλης, Μίλων

Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη

Διαβάστε επίσης