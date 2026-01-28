Εντός Ύλης - Γιώργος Σκιαδάς: Από τη Θεολογία στο YouTube - Η πορεία πίσω από το NeverLander

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο Γιώργος Σκιαδάς, δημιουργός του επιτυχημένου καναλιού NeverLander, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από παιδιά, εφήβους και γονείς για το έξυπνο χιούμορ, τις στοχευμένες θεματικές και τη φρεσκάδα της οπτικής του.

Μιλάμε για τη διαδρομή του από τις σπουδές Θεολογίας έως την ενεργή παρουσία στο YouTube, για τις αξίες που τον συνόδευσαν στην πορεία, αλλά και για το πώς μετατρέπει την αναζήτηση νοήματος και αφήγησης σε περιεχόμενο που αγγίζει το νεανικό κοινό.

Ο Γιώργος μας εξηγεί πώς σχεδιάζει τα επεισοδια του, ποια είναι τα λιγότερο «ορατά» βήματα πίσω από κάθε βίντεο, αλλά και ποιες είναι οι προκλήσεις του να παραμένεις δημιουργικός και συνεπής ως επαγγελματίας YouTuber. Μέσα από τη συζήτηση, αναδεικνύονται οι δεξιότητες που απαιτεί ο ψηφιακός κόσμος, οι μύθοι γύρω από το επάγγελμα του content creator, αλλά και το πώς ένα θεωρητικό υπόβαθρο μπορεί να γίνει στέρεη βάση για σύγχρονες μορφές έκφρασης.

Ένα επεισόδιο για τη μετάβαση από τα παραδοσιακά στα νέα επαγγέλματα, για τις γέφυρες μεταξύ σπουδών και δημιουργίας, και για το πώς οι νέοι μπορούν να ακολουθήσουν έναν αυθεντικό δρόμο με συνέπεια, στόχευση και εσωτερική πυξίδα. Για όσους πιστεύουν ότι η εκπαίδευση δεν τελειώνει με το πτυχίο. Και για όσους τολμούν να «ανεβάσουν» τη δική τους ιστορία.

Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast του Newsbomb.gr, «Εντός Ύλης», μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube Newsbomb.gr.