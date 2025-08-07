Η ελληνική συνταγή για κοτόπουλο που έγινε viral στους New York Times

Τις πιο δημοφιλείς συνταγές της χρονιάς, όπως αυτές ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες των «Times», δημοσίευσε το γνωστό ειδησεογραφικό δίκτυο και όπως φαίνεται στη λίστα που ακολουθεί, ο κόσμος λατρεύει το κοτόπουλο.

Είναι προφανές ότι το κοινό επέλεξε συνταγές με κοτόπουλο που υπόσχονται ένα νόστιμο γεύμα έτοιμο σε 30 λεπτά ή και λιγότερο.

Αυτές είναι οι 15 πιο εύκολες και δημοφιλείς συνταγές με κοτόπουλο που ψήφισαν οι αναγνώστες των «New York Times». Ανάμεσα στις οποίες και μία ελληνική.

Δείτε τις 15 συνταγές με κοτόπουλο:



1. Κοτόπουλο με κουρκούμη και μαύρο πιπέρι με σπαράγγια

Έτοιμο σε 15 λεπτά, είναι ένα απλό τηγανητό κοτόπουλο μαγειρεμένο με σπαράγγια, μέλι και κουρκούμη.

2. Τοστάδας με κομματάκια κοτόπουλου και σάλτσα

Αυτές οι τόσταδας χρειάζονται 35 λεπτά για να ετοιμαστούν, αλλά είναι ακριβώς το είδος του ευρηματικού, εύκολου πιάτου που αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Κοτόπουλο σούβλας ζεσταμένο σε σάλτσα και φασόλια με μπέικον σε στρώσεις πάνω σε τραγανές τοστάδας για ένα πλούσιο και γρήγορο γεύμα.

3. Ελληνικό κοτόπουλο με σαλάτα αγγούρι-φέτα

Αν ο συνδυασμός κοτόπουλου και γιαουρτιού με σκόρδο δεν είναι στα σχέδιά σας, δοκιμάστε αυτή τη συνταγή της Ali Slagle. Το γιαούρτι έχει διπλή λειτουργία: ως μαρινάδα, εξασφαλίζοντας ότι το κοτόπουλο θα παραμείνει ζουμερό, και ως μέρος της σάλτσας φέτας για μια γρήγορη σαλάτα αγγουριού με ντομάτες και ελιές.

4. Πικάντικο κοτόπουλο με μέλι και μπρόκολο

Αντί να προσποιείστε ότι δεν βλέπετε το βάζο με τα τουρσί χαλαπένιος που μαραζώνει στο ψυγείο σας, χρησιμοποιήστε τις πιπεριές και το αλατόνερό τους σε αυτό το πιάτο με πέντε συστατικά της Yasmin Fahr. Αφού ψήσετε τα κομμένα μπούτια κοτόπουλου, προσθέστε αλμυρή τριμμένη φέτα, μέλι και τραγανό σοταρισμένο μπρόκολο.

5. Κοτόπουλο Caprese

Είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι μπορείς να ετοιμάσεις αυτή τη συνταγή της Susan Spungen με μόνο έξι συστατικά, αλλά πίστεψέ το. Τσιγαρίζοντας το σκόρδο σε ελαιόλαδο και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το αρωματισμένο λάδι για να μαγειρέψεις τα στήθη κοτόπουλου, το αποτέλεσμα είναι μια νόστιμη, λεπτή σάλτσα. Μερικοί αναγνώστες συνιστούν να χρησιμοποιήσεις οδοντογλυφίδες για να κρατήσεις όλα τα συστατικά μαζί.

6. Κοτόπουλο με μαύρο πιπέρι

Η Zainab Shah ετοιμάζει το κοτόπουλο karahi, ένα αγαπημένο πιάτο της Νότιας Ασίας, χρησιμοποιώντας μπούτια κοτόπουλου χωρίς κόκαλα αντί για κοτόπουλο με κόκαλα. Βασικά συστατικά της κουζίνας, όπως τσίλι, κύμινο, τζίντζερ και σκόρδο, προσθέτουν ζεστασιά, αλλά είναι οι τρεις κουταλιές του γλυκού μαύρο πιπέρι (ή τέσσερις κουταλιές του γλυκού μαύρο πιπέρι Malabar, αν έχετε) που δίνουν σε αυτό το πιάτο την πικάντικη γεύση του.

Unsplash

7. Κοτόπουλο καράχι

Η Zainab Shah ετοιμάζει το κοτόπουλο καράχι, ένα αγαπημένο πιάτο της Νότιας Ασίας, χρησιμοποιώντας μπούτια κοτόπουλου χωρίς κόκαλα με βασικά συστατικά της κουζίνας, όπως τσίλι, κύμινο, τζίντζερ και σκόρδο. Αλλά αυτό που προσθέτει παραπάνω ένταση είναι οι τρεις κουταλιές του γλυκού μαύρο πιπέρι (ή τέσσερις κουταλιές του γλυκού μαύρο πιπέρι Malabar, αν έχετε) που δίνουν στο πιάτο μία ιδιαίτερη πικάντικη γεύση.

8. Στήθος κοτόπουλου με λεμόνι και πιπέρι

Αυτή η συνταγή της Lidey Heuck είναι τόσο απλή. Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τη σάλτσα με λεμόνι και σκόρδο, ρίχνοντάς την πάνω από ζυμαρικά ή βουτώντας ψωμί μέσα της. Χρησιμοποιήστε έτοιμο καρύκευμα λεμονιού και πιπεριού ή φτιάξτε το δικό σας.

9. Πικάντικο κοτόπουλο

Με αυτή τη συνταγή της Emily Kim μπορείτε να απολαύσετε πικάντικο κοτόπουλο κορεατικής κουζίνας στο σπίτι σας. Όπως και σε πολλά από τα καλύτερα κορεατικά πιάτα, το κρέας απλώς αλείφεται με μια σάλτσα με βάση το gochujang και στη συνέχεια ψήνεται στη φωτιά. Η μοτσαρέλα που λιώνει κάτω από το γκριλ είναι που δίνει στο πιάτο ξεχωριστή γεύση.

10. Εύκολα τάκος κοτόπουλου

Μερικοί αναγνώστες έφτιαξαν τα απλοποιημένα τάκος της Kristina Felix, μια από τις πιο δημοφιλείς συνταγές των «Times» για το 2025, σε ακόμη λιγότερο χρόνο από ό,τι πρότεινε η συνταγή. Έξυπνες συντομεύσεις, όπως το να ζεσταίνετε τις τορτίγιες ενώ μαγειρεύεται το κοτόπουλο και να φτιάχνετε μια σάλτσα στο τηγάνι αντί για μακρά μαρινάδα, κάνουν αυτή τη συνταγή μια αξιόλογη επιλογή για ένα βραδινό γεύμα της εβδομάδας.

Pexels

11. Κοτόπουλο Φλωρεντίν

Η συνταγή του Dan Pelosi έχει μεγάλη επιτυχία στους αναγνώστες, με σχεδόν 3.000 αξιολογήσεις τους πρώτους τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή της. Το τυρί κρέμα, η κρέμα γάλακτος και η τριμμένη παρμεζάνα συνθέτουν μια πλούσια σάλτσα με βούτυρο και λευκό κρασί, ιδανική για να συνοδεύσει ένα συνοδευτικό όπως πουρές πατάτας ή ψωμί.

12. Στήθος κοτόπουλο με λεμόνι

Αν μια συνταγή, όπως αυτή του Pierre Franey, δημοσιεύθηκε πριν από 30 χρόνια και εξακολουθεί να λαμβάνει διθυραμβικές κριτικές, τότε μάλλον θα πρέπει να την προσθέσετε στο ρεπερτόριό σας. Στήθος κοτόπουλου βουτηγμένα σε σάλτσα από ξύσμα λεμονιού, χυμό λεμονιού, θυμάρι, σκόρδο και κρεμμύδια, η οποία συμπληρώνεται με με λίγο αλεύρι.

13. Κοτόπουλο με κόκκινο κάρυ νότιας Ταϊλάνδης

Ψήστε την κόκκινη πάστα κάρυ της Ταϊλάνδης, το κουρκούμη και τις πιπεριές με το κιμά κοτόπουλου μέχρι αυτό να γίνει «πρώτα πικάντικο και μετά αλμυρό». Στη συνέχεια, προσθέστε καστανή ζάχαρη, σάλτσα ψαριού και ξύσμα λάιμ για ένα πικάντικο δείπνο που δεν θα σας πάρει περισσότερο από 15 λεπτά. Αν καταφέρετε να βρείτε φύλλα makrut, χρησιμοποιήστε τα αντί για ξύσμα λάιμ. Η γεύση είναι πολύ ιδιαίτερη.

14. Κοτόπουλο με σκόρδο και σάλτσα λεμονιού-αντσούγιας

Πρόκειται για μια εκλεπτυσμένη εκδοχή του απλού κοτόπουλου στο τηγάνι, με συστατικά που πιθανότατα έχετε στην κουζίνα σας, όπως νιφάδες τσίλι, σκόρδο, χυμό λεμονιού, κάπαρη και, φυσικά, αντσούγιες.

15. Κοτόπουλο τριών φλιτζανιών

Το σησαμέλαιο, το κρασί από ρύζι και η σόγια σος είναι τα βασικά συστατικά αυτού του κλασικού ταϊβανέζικου πιάτου, το οποίο ο Sam Sifton προσάρμοσε για ένα βραδινό γεύμα της εβδομάδας. Μετά από ένα γρήγορο τηγάνισμα, οι κομμένες κοτομπουκιές μαγειρεύονται στη σάλτσα, και το αποτέλεσμα είναι απολύτως ακαταμάχητο πάνω σε λευκό ρύζι.

Pexels

16. Κοτόπουλο με σουσάμι, κάσιους και χουρμάδες

Φρυγανισμένα κάσιους και λεπτοκομμένοι χουρμάδες προσθέτουν τραγανότητα και γλυκιά γεύση στα τρυφερά μπούτια κοτόπουλου σε αυτό το ευφυές γεύμα της Melissa Clark. Αν δεν έχετε τηγάνι wok, αυξήστε τη θερμοκρασία και μαγειρέψτε σε δόσεις για να βεβαιωθείτε ότι το κοτόπουλο θα ροδίσει.

17. Κοτόπουλο με κάρι και τηγανητό ρύζι

Αυτή η συνταγή του Romel Bruno είναι ιδιαίτερα εύκολη, καθώς χρησιμοποιεί κατεψυγμένα λαχανικά και αρωματικό κάρυ σε σκόνη. Το μόνο που πρέπει να προετοιμάσετε είναι το κοτόπουλο, κόβοντάς το σε λεπτά κομμάτια.

18. Εύκολη κοτοσαλάτα

Τα υπολείμματα μαγειρεμένου κοτόπουλου κάνουν αυτή τη συνταγή πανεύκολη αν και μπορείτε εύκολα να ψήσετε ή να βράσετε το δικό σας κοτόπουλο. Κόψτε το κοτόπουλο σε κύβους, αντί να το τεμαχίσετε, και προσθέστε σέλινο, σταφύλια, καβουρδισμένα πεκάν, κόκκινο κρεμμύδι και μαϊντανό για ένα μεσημεριανό γεύμα που γίνεται ακόμα καλύτερο στο ψυγείο.

