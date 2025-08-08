Πώς να σώσετε τα ρούχα που «μπήκαν» στο πλύσιμο: Μια απλή μέθοδος 

Πολλοί έχουν αντιμετωπίσει μια δυσάρεστη κατάσταση με ένα αγαπημένο πουκάμισο, φόρεμα ή τζιν να έχουν.... συρρικνωθεί μετά το πλύσιμο.

Αν και τις περισσότερες φορές τέτοια πράγματα απλώς πετιούνται, η Αυστραλή γιατρός Νίσα Σαλίμ από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Swinburne είναι σίγουρη - υπάρχει ένας τρόπος να επιστρέψουν τα ρούχα στο χαμένο τους μέγεθος.

Το κλειδί για την επίλυση του προβλήματος, λέει, είναι η κατανόηση της φύσης των υφαντικών ινών. Το βαμβάκι και το λινό, για παράδειγμα, κατασκευάζονται από φυτικές ίνες που τεντώνονται και ισιώνονται κατά την παραγωγή, αλλά όταν εκτίθενται σε θερμότητα, υγρασία και μηχανική καταπόνηση (όπως σε ένα πλυντήριο ρούχων), τείνουν να επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση, προκαλώντας συρρίκνωση.

Ο Δρ. Σαλίμ συνιστά να μουλιάζετε το συρρικνωμένο ρούχο σε ζεστό νερό με προσθήκη μαλακτικού μαλλιών ή σαμπουάν για μωρά - περίπου μία κουταλιά της σούπας ανά λίτρο. Αυτά τα προϊόντα περιέχουν κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, οι οποίες μαλακώνουν προσωρινά τις ίνες, καθιστώντας τες πιο εύκαμπτες και επιτρέποντας στο ύφασμα να τεντωθεί απαλά προς τα πίσω.

Μετά το μούλιασμα, συνιστάται να τεντώσετε προσεκτικά το αντικείμενο στο επιθυμητό μέγεθος και να το στεγνώσετε κρεμώντας το σε στεγνωτήριο ή τοποθετώντας το σε ισιωμένη μορφή. Για να αποφύγετε τη συρρίκνωση, αξίζει να πλένετε τα αντικείμενα σε κρύο νερό, χρησιμοποιώντας απαλές λειτουργίες και χαμηλές ταχύτητες στυψίματος.

Διαβάστε επίσης