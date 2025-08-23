Το μυστικό επιτυχίας των δισεκατομμυριούχων
Ο ύπνος έχει γίνει η νέα εμμονή της Silicon Valley
Δεν πρόκειται για ρομπότ ούτε για τεχνητή νοημοσύνη. Το «θαυματουργό» gadget που έχουν υιοθετήσει οι μεγιστάνες της τεχνολογίας, όπως ο Έλον Μασκ κι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ είναι ένα στρώμα από την εταιρεία Eight Sleep, το οποίο υπόσχεται έως και 25% περισσότερη βαθιά ανάπαυση.
Το Pod της Eight Sleep δεν είναι απλό στρώμα αλλά ένα ολόκληρο σύστημα. Διαθέτει κάλυμμα με αισθητήρες, ειδική βάση και ένα «hub» που ρυθμίζει θερμοκρασία και θέση σώματος. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθεί τον ύπνο και τον βελτιστοποιεί αυτόματα.
