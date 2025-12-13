Λόρα Γουντς: «Απόψε θα πεθάνεις» - Τα εφιαλτικά μηνύματα από stalker στη δημοσιογράφο

Η αθλητική σχολιάστρια Laura Woods χαμογελά καθώς στέκεται στην άκρη του γηπέδου πριν από τον τελικό του γυναικείου ποδοσφαίρου μεταξύ Αγγλίας και Βραζιλίας στο στάδιο Wembley του Λονδίνου (Αρχείο)

Την τρομακτική εμπειρία της με stalker, επί τρία χρόνια, ήταν μοιράστηκε η διάσημη σχολιάστρια αθλητικών Λόρα Γουντς.

Η 38χρονη μίλησε ανοιχτά για τη δοκιμασία της για πρώτη φορά, εξηγώντας ότι έζησε μέσα στον «φόβο» λόγω της κλιμακούμενης εμμονής που είχε μαζί της μια οπαδός του ποδοσφαίρου.

Μάλιστα σε μία από τις ανατριχιαστικές εμφανίσεις της, η stalker έστειλε στη Γουντς μια κάρτα γενεθλίων, η οποία, όπως είπε, έφερε το μήνυμα: «Σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκες και απόψε είναι η νύχτα που θα πεθάνεις».

Μεταξύ άλλων ανεπιθύμητων παραδόσεων - συμπεριλαμβανομένης μιας Βίβλου και ενός κιτ τεστ για αφροδίσια νσοσήματα - η 25χρονη Χαρνέετ Κάουρ έστειλε επίσης στην βραβευμένη παρουσιάστρια «τρομακτικά» μηνύματα σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας στο σπίτι της.

Η οπαδός της Λίβερπουλ είχε βάλει στο στόχαστρο τη Γουντς από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2023. Στο δικαστήριο, οι εισαγγελείς ανέφεραν πώς η αλληλογραφία ξαφνικά «έγινε πολύ πιο σκοτεινή», σύμφωνα με την Telegraph.

This is Laura Woods as you have never heard her.



She spoke to Chief Sports Writer @oliverbrown_tel about her stalker, her miscarriage, and the death threats she faced for endorsing his coverage of the Olympic boxing scandal.



Read her full blistering interview at 6am this… pic.twitter.com/iltGaMqdoy — The Telegraph (@Telegraph) December 12, 2025

Ανάμεσα στα μηνύματα με τα οποία βομβάρδισε τη Γουντς, η Κάουρ κατηγόρησε την τηλεοπτική σταρ ότι ήταν «πρώην πόρνη που έπεσε θύμα μιας δουλειάς» και ότι ήταν «απαράδεκτη, ατίθαση προσωπικότητα».

Τελικά, καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση πέρυσι και της δόθηκε περιοριστική εντολή που της απαγορεύει να επικοινωνήσει με τη Γουντς και 14 άλλα άτομα, καθώς και να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από το σπίτι της.

Η παρουσιάστρια αθλητικών του TNT μίλησε για τον εφιάλτη της περιγράφοντας παράλληλα τα «ακραία σημεία» στα οποία έφτασε παρενοχλώντας την, ενώ απείλησε να απαγάγει και να σκοτώσει το κατοικίδιό της.

Όπως αποκάλυψε η Γουντς αυτό που πραγματικά την τρομαξε ήταν όταν έλαβε ένα email από την Κάουρ ενώ ήταν στον αέρα και κάλυπτε τον αγώνα του Oleksandr Usyk με τον Daniel Dubois στην Πολωνία το 2023.

«Ήταν ένα βίντεο από την μπροστινή μου πόρτα και ένα μήνυμα που έλεγε: "Ξέρω ότι έχεις τρεις κάμερες στο σπίτι σου". «Άρχισα να κοιτάζω όλο το βίντεο για να δω αν υπήρχε κάποιος εκεί μέσα. Ήταν τρομακτικό. Υπήρχε κάθε πιθανός τρόπος να φανταστεί κανείς ότι θα προσπαθούσε να με πλησιάσει.» « Ιστότοποι γνωριμιών , ιστότοποι ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ήταν αμείλικτο - δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ένα άτομο μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Υπήρχε ένα βίντεο που δημοσίευσε με ένα όπλο στην Αμερική σε ένα σκοπευτήριο, και απευθυνόταν σε εμένα.»

Η Κάουρ παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε την Γουντς πριν φυλακιστεί, ενώ ο δικηγόρος της ισχυρίστηκε ότι, καθώς έχει «σοβαρό βαθμό αυτισμού που εξασθένησε όλες τις πτυχές της ζωής της», δεν καταλάβαινε τον αντίκτυπο που είχε στη Γουντς.