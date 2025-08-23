Surtidor scam: Η νέα απάτη στα βενζινάδικα - Πώς σας κλέβουν χωρίς να το καταλάβετε

Ανησυχία προκαλεί ένα νέο κόλπο που στοχεύει τους οδηγούς στα βενζινάδικα, γνωστό ως «surtidor scam» ή αλλιώς «σκανδαλώδης πλήρωση».

Η απάτη εκμεταλλεύεται μια στιγμή απροσεξίας κατά τον ανεφοδιασμό, ώστε οι δράστες να χρεώσουν τον οδηγό πολύ περισσότερα χρήματα από όσα φαντάζεται.

Το κόλπο έχει εντοπιστεί πρόσφατα σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα βενζινάδικα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι σταθμοί καυσίμων γίνονται ιδανικό πεδίο δράσης για τους απατεώνες.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η απάτη ξεκινά όταν ένας άγνωστος ζητά από τον οδηγό να πληρώσει με την κάρτα του ένα μικρό ποσό για καύσιμα και στη συνέχεια του επιστρέφει το ίδιο ποσό με μετρητά. Εκ πρώτης όψεως, η πρόταση φαίνεται ακίνδυνη: ο οδηγός δεν χάνει χρήματα και απλώς βοηθά κάποιον ξένο.

Ωστόσο, η απάτη τίθεται σε εφαρμογή όταν ο δράστης δεν τοποθετεί σωστά τη μάνικα στο όχημα. Αφού ο οδηγός φύγει, ο απατεώνας συνεχίζει να γεμίζει το ρεζερβουάρ μέχρι το ανώτατο όριο της συναλλαγής, συνήθως γύρω στα 150 ευρώ.

Το σύστημα χρεώνει κανονικά το ποσό, θεωρώντας ότι η πλήρωση συνεχίζεται, με αποτέλεσμα το αρχικά μικρό ποσό να μετατρέπεται σε σημαντική επιβάρυνση στον λογαριασμό του οδηγού. Την απάτη οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται μόνο όταν ελέγξουν το τραπεζικό τους υπόλοιπο, ενώ ο δράστης έχει ήδη εξαφανιστεί.

Οι αρχές συνιστούν δύο βασικά μέτρα για να αποφευχθεί η απάτη: ποτέ μην δεχτείτε να πληρώσετε καύσιμα για κάποιον άγνωστο, ακόμη και αν σας επιστρέψει το ποσό με μετρητά, και πάντα να ελέγχετε ότι η μάνικα είναι σωστά τοποθετημένη στο όχημα και ότι το ποσό που εμφανίζεται στην οθόνη του βενζινάδικου συμφωνεί με τη συναλλαγή σας πριν φύγετε.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις περιόδους έντονης κυκλοφορίας, όπως τα καλοκαιρινά ταξίδια, όπου η βιασύνη και η διάσπαση προσοχής δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για τέτοιου είδους απάτες.

Μικρές δόσεις επιφυλακτικότητας μπορούν να αποτρέψουν δυσάρεστες εκπλήξεις και σημαντικές οικονομικές απώλειες.