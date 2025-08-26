Γιατί δεν πρέπει να βάζουμε κορδέλες στις βαλίτσες - Χειριστής αποσκευών εξηγεί

Πολλοί ταξιδιώτες δένουν κορδέλες στις βαλίτσες τους για να τις εντοπίζουν πιο έυκολα στον ιμάντα αποσκευών του αεροδρομίου.

Αμέτρητοι ταξιδιώτες πιστεύουν ότι είναι έξυπνοι όταν σημαδεύουν τις αποσκευές τους, ώστε να τις εντοπίζουν ευκολότερα στον ιμάντα αποσκευών της αίθουσας αφίξεων του αεροδρομίου.

Είτε πρόκειται για μια κορδέλα με ζωηρά χρώματα, πολύχρωμες ετικέτες, μπρελόκ ή αυτοκόλλητα, πολλοί από εμάς αγαπάμε να στολίζουμε τα υπάρχοντά μας για να τα κάνουμε πιο ευδιάκριτα.

Αν και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι κάνουν μια έξυπνη επιλογή για να προστατεύσουν τα τιμαλφή τους, ένας υπάλληλος του αεροδρομίου του Δουβλίνου είπε στο RSVP Live ότι πρέπει να αποφύγουμε αυτό το συνηθισμένο λάθος.

Ο John, χειριστής αποσκευών στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, δήλωσε στο RSVP Live ότι η ύπαρξη εξαρτημάτων στη βαλίτσα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά τη σάρωση, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

«Εάν η βαλίτσα δεν μπορεί να σαρωθεί αυτόματα, μπορεί να καταλήξει σε χειροκίνητη επεξεργασία, πράγμα που σημαίνει ότι η βαλίτσα σας μπορεί να μην προλάβει την πτήση».

Ο John συμβούλεψε επίσης τους ταξιδιώτες να τοποθετούν τις βαλίτσες τους με τους τροχούς προς τα πάνω, για να μειώσουν τις ζημιές.

Παραδόξως, δεν είναι μόνο τα όμορφα διακοσμητικά στοιχεία που μπορούν να σας φέρουν σε δύσκολη θέση στο αεροδρόμιο. Ο John συμβούλεψε ότι ορισμένα τρόφιμα μπορούν επίσης να θεωρηθούν ύποπτα από τους σαρωτές.

«Μην βάζετε ποτέ μάρτσιπαν (αμυγδαλόπαστα) στις αποσκευές σας. Έχει την ίδια πυκνότητα με ορισμένα εκρηκτικά, οπότε η βαλίτσα σας θα αφαιρεθεί και θα σας καλέσουν από το αεροπλάνο για έλεγχο της βαλίτσας».

Ο χειριστής αποσκευών προειδοποίησε επίσης να μην χρησιμοποιείτε αυτοκόλλητα για να διακοσμήσετε ή να αναγνωρίσετε τις αποσκευές σας, καθώς μπορούν να δυσκολέψουν το έργο των σαρωτών, οδηγώντας και πάλι σε καθυστερήσεις.

Διαβάστε επίσης