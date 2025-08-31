Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια με σκοπό να γίνουν ψηλότεροι

Οι επίπονες επεμβάσεις που επιθυμούν να υποβληθούν για να αποκτήσουν μερικά εκατοστά ύψους παραπάνω

Newsbomb

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια με σκοπό να γίνουν ψηλότεροι

Η επέμβαση θυμίζει μεσαιωνικά βασανιστήρια

AP
WHAT THE FACT
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρομακτικές είναι οι λεπτομέρειες από τις επεμβάσεις που εκτελούνται σε χώρες όπως η Τουρκία, όπου άνθρωποι πληρώνουν χιλιάδες δολάρια και υποβάλλονται σε μεγάλο πόνο με σκοπό να αποκτήσουν μερικά εκατοστά παραπάνω στο ύψος του σώματός τους.

«Κάθε γύρισμα του κλειδιού πονάει σαν να μου τρυπούν το κόκαλο με μαχαίρι. Αλλά μετά σκέφτομαι πως έτσι ψηλώνω. Και λέω στον εαυτό μου: άντε, άλλη μια στροφή», λέει μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Guardian ο Φρανκ, 38 ετών, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ξενοδοχείου όπου αναρρώνει. Τα πόδια του είναι δεμένα σε μεταλλικά στηρίγματα, ενώ η σύζυγός του, η Εμίλια, του φέρνει παυσίπονα και παγοκύστες.

Ήταν στο ταξίδι του μέλιτος, κοιτάζοντας τους δίδυμους πύργους της Κουάλα Λουμπούρ, όταν αποφάσισε ότι έφτασε η στιγμή να κάνει το βήμα. «Είχα πάντα την αίσθηση ότι η ζωή μου ήταν αυτή ενός κοντού άνδρα. Και δεν άντεχα άλλο», λέει. Λίγες μέρες αργότερα, τηλεφώνησε σε μια κλινική στην Τουρκία που ειδικεύεται στην επιμήκυνση οστών.

Η επέμβαση μοιάζει με μεσαιωνικό βασανιστήριο: κόβουν τα μηριαία οστά και βάζουν μεταλλικές ράβδους. Μετά, κάθε μέρα, ο ασθενής γυρίζει ένα κλειδί που ανοίγει χιλιοστά-χιλιοστά το διάκενο στο κόκαλο, επιτρέποντας νέο οστό να φυτρώσει. Ένα χιλιοστό την ημέρα. «Ο γιατρός είπε τέσσερις στροφές την ημέρα. Εγώ κάνω πέντε. Θέλω να πάρω κάθε εκατοστό που μπορώ», χαμογελά πικρά ο Φρανκ.

Η κοινωνία συνεχίζει να «έχει πρόβλημα με το ύψος»

Ο Φρανκ έχει ύψος 1,70. Λίγο κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 1,75, αρκετά όμως για να τον κάνει να νιώθει μειονεκτικά. Δεν είναι μόνος. Η κλινική «Wanna Be Taller» στην Κωνσταντινούπολη φιλοξενεί δεκάδες ασθενείς από όλο τον κόσμο. Από άνδρες 1,60 μέχρι και… πάνω από 1,85.

«Η κοινωνία έχει ένα πρόβλημα με το ύψος. Το να είσαι κοντός είναι η τελευταία αποδεκτή προκατάληψη», λέει με απόλυτη σοβαρότητα η Άννα, μια από τις λίγες γυναίκες που προχώρησαν στη διαδικασία. Εκείνη μπήκε στο χειρουργείο στα 1,60 και τώρα πλησιάζει τα 1,65.

Ένας άλλος ασθενής, ο Γιούτο από την Ιαπωνία, εξηγεί πως αρχικά ήθελε απλώς να διορθώσει μια παραμόρφωση στα πόδια. «Αλλά αφού θα έσπαγαν έτσι κι αλλιώς το κόκαλο, γιατί να μη γίνω και ψηλότερος;», λέει με ένα νευρικό γέλιο.

«Βασανιστικός νευρικός πόνος»

Η διαδικασία δεν είναι απλή. Χρειάζονται μήνες φυσικοθεραπείας και καθημερινές ασκήσεις για να μη συρρικνωθούν οι τένοντες. «Είναι σαν να μαθαίνεις να περπατάς από την αρχή. Αλλά με φρικτό πόνο», εξηγεί ο φυσικοθεραπευτής Σερκάν Ακσόι.

Ο ίδιος προειδοποιεί τους ασθενείς να μην ξεπερνούν τα όρια. «Ένα εκατοστό δεν αξίζει να χάσεις την υγεία σου. Οι μύες, οι τένοντες, τα νεύρα έχουν όρια». Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι πιέζουν τους εαυτούς τους. Θέλουν το μάξιμουμ.

Ο Φρανκ μιλά για «βασανιστικό νευρικό πόνο» που καμιά φορά τον κάνει να ουρλιάζει. Αλλά συνεχίζει. «Έχω τατουάζ στα δάχτυλα που λένε self made. Αυτό είμαι. Φτιάχνω το ύψος μου μόνος μου».

Η επέμβαση κοστίζει γύρω στα 30.000 δολάρια στην Τουρκία - σχεδόν τα μισά από ό,τι σε κλινικές της Ευρώπης ή των ΗΠΑ. Αλλά και πάλι, για τον Φρανκ και την Εμίλια σημαίνει ότι ξόδεψαν τις οικονομίες που προορίζονταν για σπίτι.

«Όταν ταξιδεύαμε στην Ασία, καταλάβαμε ότι η ευτυχία είναι πιο απλή. Ένα πιάτο φαγητό, ένα άνετο κρεβάτι. Αν μετά απ’ αυτά θέλεις να γίνεις ψηλότερος, τότε… γιατί όχι;», λέει η Εμίλια, καθώς του φέρνει άλλο ένα παυσίπονο.

Οι κρυφοί κίνδυνοι των επεμβάσεων

Η επιμήκυνση οστών βασίζεται στη μέθοδο του Σοβιετικού χειρουργού Ιλιζάροφ τη δεκαετία του ’50. Από τότε εξελίχθηκε τεχνολογικά, αλλά παραμένει μια επικίνδυνη και επίπονη διαδικασία.

Η λίστα επιπλοκών είναι μεγάλη: θρόμβοι αίματος, παραλύσεις νεύρων, μόνιμος πόνος, ακόμη και θάνατος. Πέρυσι, ένας ασθενής από τη Σαουδική Αραβία πέθανε από εμβολή λίγες μέρες μετά την εγχείρηση. «Οι κίνδυνοι υπάρχουν, κι ας προσπαθούν οι κλινικές να τους υποβαθμίσουν», παραδέχεται ο Ακσόι.

Ο Φρανκ έζησε κι αυτός τον εφιάλτη. Ένα βράδυ, ξύπνησε ουρλιάζοντας. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει: πνευμονική εμβολή. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. «Ήταν ο χειρότερος πόνος της ζωής μου. Νόμιζα ότι πεθαίνω», θυμάται. Παρά ταύτα, ακόμη και στο νοσοκομείο, συνέχισε να γυρίζει το κλειδί στα πόδια του.

Άνθηση της «κρυφής» βιομηχανίας

Τι ωθεί τόσους άνδρες να περάσουν από κάτι τόσο επώδυνο και επικίνδυνο; Οι απαντήσεις τους αποκαλύπτουν ένα μοτίβο: παιδικά τραύματα, bullying, απορρίψεις.

«Στα 15, όλοι οι φίλοι μου ψηλώσανε κι εγώ έμεινα πίσω. Από τότε ένιωθα διαφορετικός», λέει ο Φρανκ. Θυμάται κοπέλες που του έλεγαν κατάμουτρα ότι είναι «πολύ κοντός» για ραντεβού, άγνωστους στον δρόμο που τον έσπρωχναν «επειδή μπορούσαν».

«Οι ψηλοί δεν καταλαβαίνουν τι προνόμιο έχουν. Το να είσαι κοντός είναι σαν κατάρα», τονίζει.

Ο Γιούτο από την Ιαπωνία συμφωνεί: «Είναι σαν να σε βλέπουν πάντα παιδί. Δεν σε παίρνουν στα σοβαρά».

Η άνθηση της βιομηχανίας αυτής - που αναμένεται να φτάσει τα 8,6 δισ. δολάρια παγκοσμίως ως το 2030 - δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από μια νέα κουλτούρα αρρενωπότητας. Ενέσεις “Brotox”, γυμναστήρια που προβάλλουν υπερφυσικά πρότυπα, φόρουμ που εξυψώνουν τον “τέλειο άνδρα” των 1,90 με κοιλιακούς φέτες.

Όμως οι ίδιοι οι ασθενείς απορρίπτουν τη σύνδεση με τοξική αρρενωπότητα. «Δεν το κάνω για να γίνω alpha-male. Θέλω απλώς να είμαι μέσου ύψους», λέει ο Φρανκ.

Η ζωή μετά την επέμβαση

Μετά από μήνες βασανιστικής ανάρρωσης, ο Φρανκ πέτυχε τελικά να ψηλώσει κατά 7,3 εκατοστά. Λίγο λιγότερο από τον στόχο των 9 που είχε βάλει, καθώς οι τένοντές του δεν άντεξαν άλλο τέντωμα. «Δεν μπορώ να ισιώσω τελείως τα πόδια μου, αλλά δεν με νοιάζει. Στέκομαι πιο ψηλά απ’ ό,τι ποτέ», λέει με χαμόγελο.

Όταν στέκεται δίπλα στην Εμίλια, για πρώτη φορά είναι εκείνος που κοιτάζει από πιο ψηλά. «Κάθε φορά που μια γυναίκα πλησιάζει και είναι πιο κοντή από μένα, νιώθω κάτι μέσα μου να αλλάζει. Είναι σαν να πήρα πίσω κάτι που μου χρωστούσαν», λέει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν πέφτουν τα κοντέινερ από τα πλοία; Η αλήθεια πίσω από τα ταξίδια στα άγρια κύματα

10:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανακαλούνται δύο μάρκες κινητών τηλεφώνων άμεσα στην Ελλάδα

10:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Εκτός συνέχειας από το US Open η Ελληνίδα τενίστρια

10:22WHAT THE FACT

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια - Σκοπός να γίνουν ψηλότεροι - Επεμβάσεις «μεσαιωνικά βασανιστήρια»

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

10:16LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Βάφτισε τον γιο της - Τα έσοδα θα στηρίξουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

10:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Ταρεμί στην Ελλάδα

10:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άνδρας ξανακέρδισε λαχείο μέσα σε τέσσερα χρόνια - Εισέπραξε συνολικά 3 εκατομμύρια δολάρια

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανασκόπηση του πρωθυπουργού με ενεργειακό καλάθι, εργασιακά και ΔΕΘ

09:58LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Αγκαλιά με τον γιο της στις διακοπές της

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Αρμενία

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Ανατρεπτική παρέμβαση συγκοινωνιολόγου για την λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

09:33TRAVEL

Θεσσαλονίκη: Τα «ζωντανά μνημεία της Μακεδονίας» με τα ιστορικά λιθόκτιστα γεφύρια του Κρουσοβίτη

09:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Δεξιά ατζέντα» είναι η δική μας στρατηγική - Τι απαντά για το κόμμα Σαμαρά

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων - Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

09:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικός Τουρισμός 2025: Αύξηση αφίξεων και εσόδων - Πιέσεις στα ξενοδοχεία της Αθήνας

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή - Πώς θα λειτουργεί

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινάει σήμερα νέος στόλος με 200 τόνους βοήθειας για να «σπάσει την πολιορκία» της Γάζας: Από πού αναχωρεί και ποιοι συμμετέχουν

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Τα 10+1 μέτρα για τη μεσαία τάξη - «Ανάσα» για 4 εκατομμύρια πολίτες

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και πάνω από 20.000 κεραυνοί έπεσαν σε όλη τη χώρα - Πού καταγράφηκε το φαινόμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Συγκλονίζουν τα λόγια της 8χρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει ο ίδιος τον οδηγό της μηχανής

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Τα 10+1 μέτρα για τη μεσαία τάξη - «Ανάσα» για 4 εκατομμύρια πολίτες

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιογράφος πήγε να καλύψει το τροχαίο στην Εύβοια και τον τράκαρε νιόπαντρο ζευγάρι - «Δεν μπορούσε να μιλήσει από τη μέθη»

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων - Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

10:16LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Βάφτισε τον γιο της - Τα έσοδα θα στηρίξουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία που άφησε πίσω της «χαλασμό» - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει σήμερα - Δείτε LIVE την πορεία της

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε για τα τροχαία, και λίγους μήνες μετά «έσβησε» ο αδελφός της - Θρήνος στην Εύβοια για τον Γιάννη και τη Λίλα που χάθηκαν στην άσφαλτο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανασκόπηση του πρωθυπουργού με ενεργειακό καλάθι, εργασιακά και ΔΕΘ

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας με λευκά μάτια εμφανίστηκε στη Κόστα Ρίκα - Ο μοναδικός του είδους του που έχει εντοπιστεί - Δείτε βίντεο

10:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανακαλούνται δύο μάρκες κινητών τηλεφώνων άμεσα στην Ελλάδα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η σοκαριστική απολογία της οδηγού της Porsche που εγκατέλειψε τους τραυματίες στη Θέρμη

09:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Δεξιά ατζέντα» είναι η δική μας στρατηγική - Τι απαντά για το κόμμα Σαμαρά

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

10:22WHAT THE FACT

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια - Σκοπός να γίνουν ψηλότεροι - Επεμβάσεις «μεσαιωνικά βασανιστήρια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ