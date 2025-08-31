Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια με σκοπό να γίνουν ψηλότεροι

Τρομακτικές είναι οι λεπτομέρειες από τις επεμβάσεις που εκτελούνται σε χώρες όπως η Τουρκία, όπου άνθρωποι πληρώνουν χιλιάδες δολάρια και υποβάλλονται σε μεγάλο πόνο με σκοπό να αποκτήσουν μερικά εκατοστά παραπάνω στο ύψος του σώματός τους.

«Κάθε γύρισμα του κλειδιού πονάει σαν να μου τρυπούν το κόκαλο με μαχαίρι. Αλλά μετά σκέφτομαι πως έτσι ψηλώνω. Και λέω στον εαυτό μου: άντε, άλλη μια στροφή», λέει μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Guardian ο Φρανκ, 38 ετών, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ξενοδοχείου όπου αναρρώνει. Τα πόδια του είναι δεμένα σε μεταλλικά στηρίγματα, ενώ η σύζυγός του, η Εμίλια, του φέρνει παυσίπονα και παγοκύστες.

Ήταν στο ταξίδι του μέλιτος, κοιτάζοντας τους δίδυμους πύργους της Κουάλα Λουμπούρ, όταν αποφάσισε ότι έφτασε η στιγμή να κάνει το βήμα. «Είχα πάντα την αίσθηση ότι η ζωή μου ήταν αυτή ενός κοντού άνδρα. Και δεν άντεχα άλλο», λέει. Λίγες μέρες αργότερα, τηλεφώνησε σε μια κλινική στην Τουρκία που ειδικεύεται στην επιμήκυνση οστών.

Η επέμβαση μοιάζει με μεσαιωνικό βασανιστήριο: κόβουν τα μηριαία οστά και βάζουν μεταλλικές ράβδους. Μετά, κάθε μέρα, ο ασθενής γυρίζει ένα κλειδί που ανοίγει χιλιοστά-χιλιοστά το διάκενο στο κόκαλο, επιτρέποντας νέο οστό να φυτρώσει. Ένα χιλιοστό την ημέρα. «Ο γιατρός είπε τέσσερις στροφές την ημέρα. Εγώ κάνω πέντε. Θέλω να πάρω κάθε εκατοστό που μπορώ», χαμογελά πικρά ο Φρανκ.

Η κοινωνία συνεχίζει να «έχει πρόβλημα με το ύψος»

Ο Φρανκ έχει ύψος 1,70. Λίγο κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 1,75, αρκετά όμως για να τον κάνει να νιώθει μειονεκτικά. Δεν είναι μόνος. Η κλινική «Wanna Be Taller» στην Κωνσταντινούπολη φιλοξενεί δεκάδες ασθενείς από όλο τον κόσμο. Από άνδρες 1,60 μέχρι και… πάνω από 1,85.

«Η κοινωνία έχει ένα πρόβλημα με το ύψος. Το να είσαι κοντός είναι η τελευταία αποδεκτή προκατάληψη», λέει με απόλυτη σοβαρότητα η Άννα, μια από τις λίγες γυναίκες που προχώρησαν στη διαδικασία. Εκείνη μπήκε στο χειρουργείο στα 1,60 και τώρα πλησιάζει τα 1,65.

Ένας άλλος ασθενής, ο Γιούτο από την Ιαπωνία, εξηγεί πως αρχικά ήθελε απλώς να διορθώσει μια παραμόρφωση στα πόδια. «Αλλά αφού θα έσπαγαν έτσι κι αλλιώς το κόκαλο, γιατί να μη γίνω και ψηλότερος;», λέει με ένα νευρικό γέλιο.

«Βασανιστικός νευρικός πόνος»

Η διαδικασία δεν είναι απλή. Χρειάζονται μήνες φυσικοθεραπείας και καθημερινές ασκήσεις για να μη συρρικνωθούν οι τένοντες. «Είναι σαν να μαθαίνεις να περπατάς από την αρχή. Αλλά με φρικτό πόνο», εξηγεί ο φυσικοθεραπευτής Σερκάν Ακσόι.

Ο ίδιος προειδοποιεί τους ασθενείς να μην ξεπερνούν τα όρια. «Ένα εκατοστό δεν αξίζει να χάσεις την υγεία σου. Οι μύες, οι τένοντες, τα νεύρα έχουν όρια». Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι πιέζουν τους εαυτούς τους. Θέλουν το μάξιμουμ.

Ο Φρανκ μιλά για «βασανιστικό νευρικό πόνο» που καμιά φορά τον κάνει να ουρλιάζει. Αλλά συνεχίζει. «Έχω τατουάζ στα δάχτυλα που λένε self made. Αυτό είμαι. Φτιάχνω το ύψος μου μόνος μου».

Η επέμβαση κοστίζει γύρω στα 30.000 δολάρια στην Τουρκία - σχεδόν τα μισά από ό,τι σε κλινικές της Ευρώπης ή των ΗΠΑ. Αλλά και πάλι, για τον Φρανκ και την Εμίλια σημαίνει ότι ξόδεψαν τις οικονομίες που προορίζονταν για σπίτι.

«Όταν ταξιδεύαμε στην Ασία, καταλάβαμε ότι η ευτυχία είναι πιο απλή. Ένα πιάτο φαγητό, ένα άνετο κρεβάτι. Αν μετά απ’ αυτά θέλεις να γίνεις ψηλότερος, τότε… γιατί όχι;», λέει η Εμίλια, καθώς του φέρνει άλλο ένα παυσίπονο.

Οι κρυφοί κίνδυνοι των επεμβάσεων

Η επιμήκυνση οστών βασίζεται στη μέθοδο του Σοβιετικού χειρουργού Ιλιζάροφ τη δεκαετία του ’50. Από τότε εξελίχθηκε τεχνολογικά, αλλά παραμένει μια επικίνδυνη και επίπονη διαδικασία.

Η λίστα επιπλοκών είναι μεγάλη: θρόμβοι αίματος, παραλύσεις νεύρων, μόνιμος πόνος, ακόμη και θάνατος. Πέρυσι, ένας ασθενής από τη Σαουδική Αραβία πέθανε από εμβολή λίγες μέρες μετά την εγχείρηση. «Οι κίνδυνοι υπάρχουν, κι ας προσπαθούν οι κλινικές να τους υποβαθμίσουν», παραδέχεται ο Ακσόι.

Ο Φρανκ έζησε κι αυτός τον εφιάλτη. Ένα βράδυ, ξύπνησε ουρλιάζοντας. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει: πνευμονική εμβολή. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. «Ήταν ο χειρότερος πόνος της ζωής μου. Νόμιζα ότι πεθαίνω», θυμάται. Παρά ταύτα, ακόμη και στο νοσοκομείο, συνέχισε να γυρίζει το κλειδί στα πόδια του.

Άνθηση της «κρυφής» βιομηχανίας

Τι ωθεί τόσους άνδρες να περάσουν από κάτι τόσο επώδυνο και επικίνδυνο; Οι απαντήσεις τους αποκαλύπτουν ένα μοτίβο: παιδικά τραύματα, bullying, απορρίψεις.

«Στα 15, όλοι οι φίλοι μου ψηλώσανε κι εγώ έμεινα πίσω. Από τότε ένιωθα διαφορετικός», λέει ο Φρανκ. Θυμάται κοπέλες που του έλεγαν κατάμουτρα ότι είναι «πολύ κοντός» για ραντεβού, άγνωστους στον δρόμο που τον έσπρωχναν «επειδή μπορούσαν».

«Οι ψηλοί δεν καταλαβαίνουν τι προνόμιο έχουν. Το να είσαι κοντός είναι σαν κατάρα», τονίζει.

Ο Γιούτο από την Ιαπωνία συμφωνεί: «Είναι σαν να σε βλέπουν πάντα παιδί. Δεν σε παίρνουν στα σοβαρά».

Η άνθηση της βιομηχανίας αυτής - που αναμένεται να φτάσει τα 8,6 δισ. δολάρια παγκοσμίως ως το 2030 - δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από μια νέα κουλτούρα αρρενωπότητας. Ενέσεις “Brotox”, γυμναστήρια που προβάλλουν υπερφυσικά πρότυπα, φόρουμ που εξυψώνουν τον “τέλειο άνδρα” των 1,90 με κοιλιακούς φέτες.

Όμως οι ίδιοι οι ασθενείς απορρίπτουν τη σύνδεση με τοξική αρρενωπότητα. «Δεν το κάνω για να γίνω alpha-male. Θέλω απλώς να είμαι μέσου ύψους», λέει ο Φρανκ.

Η ζωή μετά την επέμβαση

Μετά από μήνες βασανιστικής ανάρρωσης, ο Φρανκ πέτυχε τελικά να ψηλώσει κατά 7,3 εκατοστά. Λίγο λιγότερο από τον στόχο των 9 που είχε βάλει, καθώς οι τένοντές του δεν άντεξαν άλλο τέντωμα. «Δεν μπορώ να ισιώσω τελείως τα πόδια μου, αλλά δεν με νοιάζει. Στέκομαι πιο ψηλά απ’ ό,τι ποτέ», λέει με χαμόγελο.

Όταν στέκεται δίπλα στην Εμίλια, για πρώτη φορά είναι εκείνος που κοιτάζει από πιο ψηλά. «Κάθε φορά που μια γυναίκα πλησιάζει και είναι πιο κοντή από μένα, νιώθω κάτι μέσα μου να αλλάζει. Είναι σαν να πήρα πίσω κάτι που μου χρωστούσαν», λέει.

