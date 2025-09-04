Ο λόγος που δεν πρέπει ποτέ να βγάλετε χρήματα από ATM σε πρατήριο καυσίμων

Η τροφοδοσία καυσίμου είναι καθημερινή ρουτίνα για κάθε οδηγό: γεμίζεις το ρεζερβουάρ, πληρώνεις και φεύγεις. Ωστόσο, μια απλή συνήθεια, όπως η ανάληψη μετρητών απευθείας από ΑΤΜ που βρίσκεται εκεί, μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους.

Τα τερματικά αυτά τοποθετούνται έξω για διευκόλυνση, αλλά η μειωμένη επιτήρηση και η υψηλή κίνηση τα καθιστούν εύκολους στόχους για απατεώνες. Το βράδυ, με λιγότερους πελάτες και προσωπικό, οι συνθήκες είναι ιδανικές για την εγκατάσταση κρυφών συσκευών κλωνοποίησης, γνωστών ως skimmers, που αντιγράφουν τα στοιχεία της κάρτας και τον κωδικό PIN.

Τα skimmers είναι μικρά, σχεδόν αόρατα και ιδιαίτερα επικίνδυνα σε χώρους όπου οι οδηγοί ενεργούν γρήγορα. Τα κλεμμένα δεδομένα κυκλοφορούν γρήγορα σε δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, και τα θύματα συχνά αντιλαμβάνονται την απάτη μόνο μέρες αργότερα.

Πώς να προστατευτείτε

Οι ειδικοί συνιστούν να προτιμάται η ανάληψη μετρητών εντός καταστημάτων, όπου τα τερματικά βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Πριν χρησιμοποιήσετε μια αντλία, ελέγξτε προσεκτικά τη θήκη της κάρτας και το πληκτρολόγιο για τυχόν ύποπτες συσκευές. Καλύψτε τον PIN με το χέρι σας, χρησιμοποιήστε κάρτες με χαμηλά όρια και ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις από την τράπεζά σας για να εντοπίζετε ύποπτες κινήσεις εγκαίρως.

Τα ATM, όπως αναφέρει το Leak, μέσα στις τράπεζες θεωρούνται πιο ασφαλή, καθώς βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση και ελέγχονται τακτικά. Αν και τα τερματικά στις αντλίες είναι πρακτικά, είναι πιο εκτεθειμένα σε απάτες.

Η συμβουλή είναι ξεκάθαρη: η ευκολία έχει κόστος. Οι περισσότερες συναλλαγές ολοκληρώνονται χωρίς πρόβλημα, αλλά μία μόνο παραβιασμένη μηχανή μπορεί να μετατρέψει μια καθημερινή ρουτίνα σε σοβαρή απάτη.