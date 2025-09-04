Τέλος τα καλώδια; Οι Αμερικανοί τελειοποίησαν την ασύρματη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας!

Ο κόσμος της ενέργειας, που για περισσότερο από έναν αιώνα βασιζόταν στο χάλκινο καλώδιο, φαίνεται ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή. Μια ανακάλυψη που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε βγαλμένη από σελίδες επιστημονικής φαντασίας, σήμερα παίρνει σάρκα και οστά: η ασύρματη ηλεκτρική ενέργεια.

Η επανάσταση του POWER

Μέσω της DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να μεταδώσουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς καλώδια σε μεγάλες αποστάσεις. Πρόκειται για το πρόγραμμα POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay), το οποίο πέτυχε τη μετάδοση 800 βατ ισχύος σε δέκτη που βρισκόταν σχεδόν 9 χιλιόμετρα μακριά.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο Νέο Μεξικό και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς η ενέργεια παρέμεινε σταθερή για 30 δευτερόλεπτα. Η μέθοδος είναι απλή στη θεωρία: η ενέργεια στέλνεται μέσω μιας δέσμης λέιζερ, η οποία στη συνέχεια κατευθύνεται σε ηλιακά κύτταρα που τη μετατρέπουν σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Από τα 230 βατ στα 800

Δεν είναι η πρώτη φορά που η DARPA δοκιμάζει το σύστημα. Σε παλαιότερη φάση είχαν καταγραφεί 230 βατ μετάδοσης σε απόσταση 1,7 χιλιομέτρων. Στη νέα δοκιμή όμως τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: 800 βατ μεταδόθηκαν σε απόσταση 8,6 χιλιομέτρων, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμα πιο φιλόδοξες εφαρμογές.

Από τον στρατό στην κοινωνία

Αν και το POWER έχει σχεδιαστεί αρχικά για στρατιωτική χρήση, δεν αποκλείεται στο μέλλον να αξιοποιηθεί και σε πολιτικό επίπεδο. Μια τέτοια τεχνολογία θα μπορούσε να προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια σε απομονωμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, δίνοντας λύση σε χρόνια προβλήματα πρόσβασης στο ρεύμα.

Σύμφωνα με τη DARPA, το επόμενο βήμα είναι να γίνουν δοκιμές με πολλαπλούς αναμεταδότες αλλά και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, όπου η αραιότερη ατμόσφαιρα μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την απόδοση της μετάδοσης.