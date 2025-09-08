Τι ακριβώς θα συμβεί αν η Γη συνεχίσει να περιστρέφεται πιο γρήγορα - Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν

Τι θα σήμαινε για την  ανθώπινη ζωή και τον πλανήτη μας, η αλλαγή στο 24ωρου όπως το ξέρουμε σήμερα 

Τι ακριβώς θα συμβεί αν η Γη συνεχίσει να περιστρέφεται πιο γρήγορα - Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν
Συχνά νιώθετε ότι το 24ωρο σας είναι λίγο....δεν κάνετε και πολύ λάθος... Οι μέρες μικραίνουν.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η 9η Ιουλίου, 22η Ιουλίου και 5η Αυγούστου φέτος ήταν μεταξύ 1,3 και 1,51 χιλιοστών του δευτερολέπτου μικρότερες από την τυπική 24ωρη ημέρα.

Αν και η ακριβής αιτία παραμένει μυστήριο, θα μπορούσαν να υπάρχουν αρκετές αιτίες, όπως οι αλλαγές στην ατμόσφαιρα, το λιώσιμο των παγετώνων, η κίνηση στον πυρήνα της Γης και η εξασθένηση του μαγνητικού πεδίου.

Ενώ η απώλεια μερικών χιλιοστών του δευτερολέπτου δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, ένα τρομακτικό νέο βιβλίο φαντάζεται έναν κόσμο που κυριολεκτικά «ξεφεύγει από τον έλεγχο».

Στο βιβλίο «Κυκλική Κίνηση» του Άλεξ Φόστερ, οι μέρες στη Γη διαρκούν 23 ώρες, έπειτα 20 ώρες και τελικά δύο ώρες.

Σαν μια υπερτροφοδοτούμενη σβούρα, ο πλανήτης περιστρέφεται τόσο γρήγορα που ακόμη και η βαρύτητα χάνει την έλξη της, καθώς ο ήλιος ανατέλλει και δύει όλο και πιο γρήγορα.

Τώρα, οι ειδικοί αποκαλύπτουν τις πραγματικές επιπτώσεις ενός τόσο τρομακτικού σεναρίου, από καταστροφές μεγάλης κλίμακας, πλημμύρες και σεισμούς.

Αν η περιστροφή της Γης όντως επιταχυνθεί, οι ειδικοί λένε ότι αυτό προκαλεί ένα «φυγοκεντρικό φαινόμενο», όπου τα αντικείμενα αρχίζουν να απομακρύνονται από τον άξονα του πλανήτη, όπως οι κρεμαστές καρέκλες σε μια περιστρεφόμενη βόλτα με καρουζέλ.

Οι ωκεανοί της Γης θα άρχιζαν να διογκώνονται γύρω από τον ισημερινό, δίνοντας στον πλανήτη περισσότερο σχήμα διαμαντιού, με κεκλιμένα βόρεια και νότια ημισφαίρια.

Το νερό που έλκεται από τις πολικές περιοχές (όπου η φυγόκεντρος δύναμη είναι χαμηλή) θα προκαλούσε ρηχότερους ρυθμούς στον Αρκτικό Ωκεανό και θα έστελνε την ισημερινή περιοχή κάτω από το νερό.

Ακόμη και η γη γύρω από τον ισημερινό που δεν είναι κάτω από το νερό θα μπορούσε να έχει σημαντικά αυξημένη πιθανότητα τσουνάμι και πλημμυρών.

Ο Ντάνκαν Άγκνιου, καθηγητής γεωφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, δήλωσε ότι «οι μεγαλύτερες αλλαγές θα είναι στις παλίρροιες των ωκεανών».

Επίσης, όσο ταχύτερη είναι η περιστροφή της Γης, τόσο πιο γρήγορα θα κινούνται οι τεκτονικές πλάκες, κάτι που θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερη γεωλογική πίεση και «πολλούς σεισμούς», πρόσθεσε ο ακαδημαϊκός.

Ο ισημερινός (όπου η περιφέρεια της Γης είναι η ευρύτερη) περιστρέφεται ταχύτερα από ό,τι αλλού, όπως οι τροπικές περιοχές ή οι πόλοι.

Ο ισημερινός περιστρέφεται με περίπου 1.650 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ οι πόλοι περιστρέφονται ελάχιστα πάνω από μηδέν μίλια την ώρα.

Καθώς η Γη περιστρέφεται και εμείς κινούμαστε μαζί της, η βαρύτητα μας συγκρατεί, αλλά αν η Γη περιστρεφόταν αρκετά γρήγορα, η φυγόκεντρος δύναμη θα υπερίσχυε της βαρύτητας, προκαλώντας την εκτόξευση αντικειμένων στο διάστημα.

Ο αστρονόμος της NASA, Δρ. Στεν Όντενβαλντ, προειδοποίησε επίσης ότι τα καιρικά φαινόμενα θα γίνουν πιο ακραία, ικανά να προκαλέσουν περισσότερες ζημιές.

Καθώς ο πλανήτης περιστρέφεται πιο γρήγορα, μια φαινομενική δύναμη γνωστή ως φαινόμενο Coriolis, η οποία δίνει στους τυφώνες την περιστροφή τους, εντείνεται.

Αν η περιστροφή της Γης αυξανόταν, φυσικά θα υπήρχε λιγότερο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας και λιγότερος χρόνος για ύπνο τη νύχτα, κάτι που θα μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους λιγότερο παραγωγικούς.

Οι άνθρωποι θα έπρεπε να γυρίζουν τα ρολόγια τους πίσω καθώς οι μέρες μικραίνουν ή να επινοούν ένα εντελώς νέο σύστημα μέτρησης του χρόνου.

Οι άνθρωποι έχουν έναν «κιρκάδιο ρυθμό» – ένα εσωτερικό ρολόι που είναι στενά συντονισμένο με την 24ωρη ημέρα – ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σωματικά και ψυχικά προβλήματα εάν διαταραχθεί (από παράγοντες όπως τα αεροπορικά ταξίδια).

Επιπλέον, πολλοί δορυφόροι δεν θα είναι πλέον σωστά τοποθετημένοι, γεγονός που θα μπορούσε να διαταράξει τις δορυφορικές επικοινωνίες, το διαδίκτυο, τις τηλεοπτικές εκπομπές και πολλά άλλα.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τους ειδικούς πρόκειται γιια μία «ιδιαίτερα παράλογη υπόθεση».

