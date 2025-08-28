Η Γη Δονείται κάθε 26 δευτερόλεπτα — Και οι επιστήμονες δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί

Ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι η Γη εκπέμπει έναν αχνό παλμό περίπου κάθε 26 δευτερόλεπτα, ένα σήμα τόσο λεπτό που συνήθως καλύπτεται από τον καθημερινό σεισμικό «θόρυβο».

Μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο Discover Magazine και έρευνες του Πανεπιστημίου του Κολοράντο έχουν αρχίσει να εξετάζουν αυτήν την αινιγματική ταλάντωση. Αν και ο ακριβής μηχανισμός παραμένει άγνωστος, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν δεκαετίες δεδομένων σεισμικού θορύβου για να αποκαλύψουν μία από τις πιο αινιγματικές συμπεριφορές του πλανήτη.

Ο παλμός της Γης

Οι σεισμολόγοι παρατήρησαν για πρώτη φορά αυτόν τον μυστηριώδη ρυθμό γύρω στο 2005, εντοπίζοντας μια σταθερή παγκόσμια δόνηση που επαναλαμβάνεται κάθε 26 δευτερόλεπτα. Σε αντίθεση με τους σεισμούς, αυτοί οι παλμοί είναι αόρατοι στον άνθρωπο και δεν προκαλούν ζημιές σε κατασκευές, αλλά μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη δυναμική του εσωτερικού της Γης. Ο «σεισμικός θόρυβος», δηλαδή οι συνεχείς χαμηλής έντασης δονήσεις που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα όπως κύματα, καταιγίδες και άνεμοι, σχηματίζει το υπόβαθρο μέσα στο οποίο αυτοί οι παλμοί γίνονται αντιληπτοί.

«Ο σεισμικός θόρυβος υπάρχει ουσιαστικά λόγω του ήλιου», εξηγεί ο Ritzwoller. Ο ήλιος θερμαίνει περισσότερο τον Ισημερινό απ’ ό,τι τους πόλους, δημιουργώντας ανέμους, καταιγίδες, ρεύματα ωκεανών και κύματα. Όταν ένα κύμα χτυπάει την ακτή, η ενέργεια μεταφέρεται στη στεριά. Αυτές οι διαδικασίες σχηματίζουν μια βάση που οι επιστήμονες μπορούν να αναλύσουν για να κατανοήσουν τα εσωτερικά στρώματα της Γης, από τον φλοιό μέχρι τον μανδύα και τον πυρήνα.

Πώς ταξιδεύει ο παλμός σε όλο τον πλανήτη

Ο τρόπος με τον οποίο διαδίδεται αυτός ο παλμός είναι εξίσου εντυπωσιακός με την πηγή του. «Είναι σαν να χτυπάς το γραφείο σου. Η δόνηση αισθάνεται κοντά στο σημείο της επαφής, αλλά μεταφέρεται σε όλο το τραπέζι», εξηγεί ο Ritzwoller. Με τον ίδιο τρόπο, οι σεισμικές δονήσεις ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα, συνδέοντας φαινόμενα που συμβαίνουν στους ωκεανούς, στις ακτές και ακόμη και σε μακρινά τεκτονικά όρια. Μέσω αυτής της μελέτης, οι επιστήμονες αποκτούν πληροφορίες για τη μετάδοση ενέργειας μέσα στον φλοιό και τον μανδύα της Γης, που δεν γίνονται αντιληπτές με παραδοσιακές μεθόδους γεωφυσικής.

Δεκαετίες έρευνας στον σεισμικό θόρυβο

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τον σεισμικό θόρυβο για να χαρτογραφήσουν τη δομή της Γης εδώ και δεκαετίες. Η ομάδα του Ritzwoller έχει αναλύσει αυτά τα μοτίβα για να βελτιώσει τα μοντέλα του φλοιού και του μανδύα, διευκρινίζοντας τη λειτουργία των τεκτονικών πλακών, των ρηγμάτων και των υπόγειων ανωμαλιών.

«Η παρατήρηση αυτού του παλμού το 2005 μας αιφνιδίασε», παραδέχεται. Σε αντίθεση με τις προβλέψιμες δονήσεις από σεισμούς ή κύματα, ο παλμός φαίνεται να έχει ένα σταθερό, σχεδόν «ρολογιακό» ρυθμό. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν προέρχεται από τα βάθη της Γης, από αλληλεπιδράσεις μεταξύ μανδύα και πυρήνα ή από κάποια εξωτερική άγνωστη πηγή. Το μυστήριο αυτό αποδεικνύει πόσο πολύπλοκη είναι η εσωτερική δυναμική του πλανήτη μας.

Η αναζήτηση της βασικής εξήγησης

«Ακόμη περιμένουμε την πλήρη εξήγηση για την αιτία αυτού του φαινομένου», σημειώνει ο Ritzwoller. «Το μήνυμα είναι ότι υπάρχουν βασικά, συναρπαστικά φαινόμενα στη Γη που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αλλά παραμένουν μυστικά».

Οι αινιγματικοί αυτοί παλμοί δείχνουν πόσα ακόμα αγνοούμε για τον ίδιο μας τον πλανήτη, ακόμη και σε μια εποχή δορυφορικών εικόνων, υπερυπολογιστών και παγκόσμιων σεισμογραφικών δικτύων. Οι μελλοντικές γενιές γεωφυσικών ίσως αποκαλύψουν τα μυστικά αυτού του 26δευτερόλεπτου παλμού, ενώ οι ερευνητές συνεχίζουν να αναλύουν δεδομένα και να βελτιώνουν τα υπολογιστικά μοντέλα τους για να κατανοήσουν τη σύνθετη σχέση της Γης με τον ήλιο και τους ωκεανούς.