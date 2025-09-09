Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν τι ακριβώς θα συμβεί αν η Γη συνεχίσει να περιστρέφεται πιο γρήγορα

Αν σας φαίνεται ότι η μέρα δεν φτάνει, δεν είναι μόνο ιδέα σας. Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι οι μέρες γίνονται ελαφρώς πιο σύντομες. Σύμφωνα με μετρήσεις, στις 9 και 22 Ιουλίου αλλά και στις 5 Αυγούστου, η διάρκεια της ημέρας ήταν κατά 1,3 έως 1,51 χιλιοστά του δευτερολέπτου μικρότερη από τις καθιερωμένες 24 ώρες.

Η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη, ωστόσο πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνουν αλλαγές στην ατμόσφαιρα, τήξη παγετώνων, κινήσεις στον πυρήνα της Γης και αποδυνάμωση του μαγνητικού πεδίου.

Ένα δυστοπικό σενάριο

Η απώλεια λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου δεν θεωρείται ανησυχητική. Ωστόσο, στο νέο μυθιστόρημα «Circular Motion» του Άλεξ Φόστερ, η Γη μπαίνει σε έναν εφιαλτικό κύκλο: οι μέρες μειώνονται από 23 ώρες σε 20 και τελικά σε μόλις δύο ώρες.

Στο βιβλίο, ένας στόλος γιγαντιαίων αεροσκαφών που αιωρούνται γύρω από τον πλανήτη επιταχύνει την περιστροφή της Γης. Αρχικά η διαφορά είναι ανεπαίσθητη, αλλά η ταχύτητα αυξάνεται συνεχώς, ώσπου η Γη γυρίζει σαν σβούρα, η βαρύτητα αποδυναμώνεται και η καθημερινότητα βυθίζεται στο χάος.

Οι πραγματικές συνέπειες μιας ταχύτερης περιστροφής

Οι ειδικοί εξηγούν τι θα συνέβαινε αν, στη σφαίρα της πραγματικότητας, η Γη άρχιζε να περιστρέφεται πιο γρήγορα. Η φυγόκεντρος δύναμη θα τραβούσε τα πάντα προς τα έξω, όπως σε μια καρουζέλα. Οι ωκεανοί θα διογκώνονταν στον Ισημερινό, με αποτέλεσμα η Γη να αποκτήσει πιο «διαμαντένιο» σχήμα. Το νερό θα μεταφερόταν από τους πόλους προς τις τροπικές ζώνες, πλημμυρίζοντας τεράστιες εκτάσεις.

Ο καθηγητής γεωφυσικής Ντάνκαν Άγκνιου από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο προειδοποιεί ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές θα φαίνονταν στις παλίρροιες. Μια αύξηση της ταχύτητας κατά 10% θα οδηγούσε σε εντονότερες μεταβολές, με κάποιες περιοχές να βιώνουν πιο ισχυρά και άλλες πιο αδύναμα παλιρροϊκά φαινόμενα.

Επιπλέον, η επιτάχυνση θα αύξανε την πίεση στις τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας περισσότερους σεισμούς.

Από την αίσθηση του βάρους μέχρι την επιβίωση

Η ταχύτητα περιστροφής της Γης δεν είναι ίδια παντού. Στον Ισημερινό η επιφάνεια κινείται με 1.650 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στους πόλους η ταχύτητα είναι σχεδόν μηδενική. Αν ο πλανήτης γύριζε πολύ πιο γρήγορα, η φυγόκεντρος δύναμη θα ξεπερνούσε τη βαρύτητα και αντικείμενα –ακόμη και άνθρωποι– θα εκτοξεύονταν στο Διάστημα.

«Όσο πιο γρήγορα γυρίζει η Γη, τόσο πιο ελαφρύς θα νιώθεις», γράφει ο Φόστερ σε άρθρο του στο New Scientist.

Ο αστρονόμος της NASA, Στεν Όντενβαλντ, επισημαίνει ότι θα γινόταν πιο έντονο και το φαινόμενο Κοριόλις, που καθορίζει την κίνηση των τυφώνων. «Οι καταιγίδες θα αποκτούσαν περισσότερη ενέργεια και θα ήταν πιο καταστροφικές», τονίζει.

Ταυτόχρονα, οι μέρες θα μίκραιναν, ο ύπνος θα γινόταν λιγότερος και οι άνθρωποι θα έπρεπε να αλλάξουν ριζικά το σύστημα μέτρησης του χρόνου. Η διατάραξη του κιρκάδιου ρυθμού θα προκαλούσε ψυχολογικές και σωματικές συνέπειες.

Το απίθανο σενάριο

Παρά το εφιαλτικό του σκηνικό, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι αδύνατο. «Η ιδέα ότι η Γη μπορεί να επιταχύνει τόσο γρήγορα είναι απολύτως παράλογη», τονίζει ο καθηγητής Άγκνιου.

Στην πραγματικότητα, η περιστροφή της Γης επιβραδύνεται. Ένα δισεκατομμύριο χρόνια πριν, η μέρα διαρκούσε περίπου 19 ώρες, ενώ στην εποχή των δεινοσαύρων ήταν μισή ώρα μικρότερη από σήμερα.

Ο Δρ Τζούντα Λεβάιν, ειδικός στο National Institute of Standards and Technology των ΗΠΑ, προσθέτει ότι για να επιταχυνθεί η Γη, θα έπρεπε κάτι άλλο –όπως η Σελήνη– να χάσει στροφορμή. Αυτό όμως θα έφερνε τη Σελήνη πιο κοντά στον πλανήτη μας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις παλίρροιες.