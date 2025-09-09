To κρεβάτι που σώζει ζωές σε περίπτωση σεισμού

Ένας Κινέζος εφευρέτης υπόσχεται να δώσει λύση σε όσους φοβούνται τους σεισμούς. Πρόκειται για ένα κρεβάτι το οποίο προσφέρει προστασία από σεισμό.

Πρόκειται για ένα κρεβάτι που κάτω από το στρώμα έχει ένα μεταλλικό μπαούλο και μπορεί να προστατεύσει οποιονδήποτε μέχρι να έρθει η απαραίτητη βοήθεια. Με τους αισθητήρες που διαθέτει, το κρεβάτι αντιλαμβάνεται τον σεισμό και φροντίζει να κλείσει τον ένοικο μέσα στο μπαούλο. Έχει και αποθηκευτικό χώρο για νερά και τρόφιμα σε περίπτωση που γίνει μεγάλη ζημιά και παγιδευτείς μέρες στα συντρίμμια.

Υποτίθεται ότι το κρεβάτι-κουτί μπορεί να ανοίξει τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Δεν υπάρχουν όμως λεπτομέρειες σχετικά με το πού θα ήταν η έξοδος, σε περίπτωση που ένα μεγάλο κομμάτι συντριμμιών προσγειωθεί στο καπάκι και το κλειδώσει.

Υπάρχουν όμως και ερωτήματα. Αν το χέρι του ατόμου που κοιμάται πάνω έχει βγει έξω από την επιφάνεια του κρεβατιού και κλείσει το κουβούκλιο;