Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια κρυφή, τεράστια πηγή πόσιμου νερού κάτω από τον Ατλαντικό

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι αυτό το κρυφό απόθεμα θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Υόρκης σε νερό για αιώνες!

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια κρυφή, τεράστια πηγή πόσιμου νερού κάτω από τον Ατλαντικό
Επιστήμονες έκαναν μια εντυπωσιακή ανακάλυψη που μπορεί να αλλάξει ριζικά την πρόσβαση μας σε γλυκό νερό στο μέλλον. Κάτω από τα αλμυρά νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, ερευνητές εντόπισαν τεράστιες, ανεξερεύνητες υδροφορίες που περιέχουν πόσιμο νερό, οι οποίες κάποια στιγμή θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης παγκόσμιας δίψας.

Σύμφωνα με το AP News, η έρευνα αυτή, υπό την καθοδήγηση μιας διεθνούς ομάδας κατά τη διάρκεια της Εκστρατείας 501, βασίζεται σε μια παρόμοια ανακάλυψη δεκαετιών πριν, όταν η εξόρυξη πετρελαίου τη δεκαετία του 1970 είχε ήδη υποδείξει την ύπαρξη γλυκού νερού βαθιά κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας.

Μυστικό κάτω από τον Ατλαντικό

Το 1976, επιστήμονες που έκαναν γεωτρήσεις κοντά στις βορειοανατολικές ακτές των ΗΠΑ αναζητώντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ανακάλυψαν κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό — γλυκό νερό. Εκείνη την εποχή, η ανακάλυψη προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, αφήνοντας την επιστημονική κοινότητα σύγχυση για την πιθανότητα ύπαρξης μεγάλων αποθεμάτων γλυκού νερού κάτω από τον ωκεανό. Σήμερα, το 2025, το μυστήριο αυτό έχει μετατραπεί σε μια παγκόσμια αποκάλυψη.

Η Εκστρατεία 501, που διεξήχθη από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2025, στόχευσε στην περαιτέρω εξερεύνηση αυτού του υποθαλάσσιου θησαυρού. Χρησιμοποιώντας πλατφόρμα συντήρησης γεωτρήσεων πετρελαίου, η ομάδα έφτασε σε βάθος σχεδόν 400 μέτρων κάτω από τον πυθμένα κοντά στο Cape Cod. Με μεγάλη τους έκπληξη, ανέσυραν χιλιάδες λίτρα γλυκού νερού, με αλατότητα μόλις ένα μέρος ανά χίλια — επίπεδα αντίστοιχα με επιφανειακές πηγές γλυκού νερού.

Μια πιθανή λύση για τις διψασμένες πόλεις

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι αυτό το κρυφό απόθεμα θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Υόρκης σε νερό για αιώνες. Ένα τόσο μεγάλο αποθεματικό θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμη λύση για την επερχόμενη παγκόσμια κρίση νερού. Όπως αναφέρει ο Brandon Dugan, γεωφυσικός και υδρολόγος της αποστολής, «είναι ένα από τα τελευταία μέρη που θα περιμένατε να βρείτε γλυκό νερό στη Γη».

Οι υποθαλάσσιες υδροφορίες έχουν τεράστιες δυνατότητες. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και οι πηγές γλυκού νερού μειώνονται, η αξιοποίηση αυτών των αποθεμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση στην εξάντληση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων. Ο ΟΗΕ προβλέπει ότι έως το 2030, η παγκόσμια ζήτηση για γλυκό νερό θα υπερβεί την προσφορά κατά 40%. Πόλεις σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη αντιμετωπίσει ακραίες ελλείψεις νερού.

Το μυστήριο της προέλευσης του νερού

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το νερό μπορεί να προέρχεται από την τελευταία εποχή των παγετώνων, όταν η τήξη των πάγων παγίδευσε το γλυκό νερό υπογείως, ή να έχει διαχυθεί στον πυθμένα καθώς ανέβηκαν τα επίπεδα της θάλασσας. Η κατανόηση του αν το νερό είναι αρχαίο ή ανανεώνεται από πηγές στη ξηρά είναι κρίσιμη για να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά του ως πόρος.

Η ομάδα, στην οποία συμμετέχουν οι περιβαλλοντολόγοι Karen Johannesson και Jocelyne DiRuggiero, εξετάζει δείγματα για να προσδιορίσει την ηλικία και τη σύστασή τους. Αν το νερό είναι «νέο», μπορεί να ανανεώνεται από υπόγεια αποθέματα στην ξηρά, καθιστώντας το ενδεχομένως ανανεώσιμο πόρο. Αν όμως πρόκειται για αρχαίο νερό, η ποσότητα μπορεί να είναι περιορισμένη, εγείροντας ανησυχίες για τη διάρκεια της παροχής.

Οι κίνδυνοι από την εκμετάλλευση υποθαλάσσιων υδροφοριών

Ο γεωφυσικός Rob Evans από το Woods Hole προειδοποιεί ότι η άντληση νερού από τον πυθμένα μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτα προβλήματα. Υπάρχει φόβος ότι η εκτεταμένη άντληση θα μπορούσε να διαταράξει ευαίσθητα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από τη αργή ροή γλυκού νερού στη θάλασσα.

Επιπλέον, η άντληση νερού από τέτοια βάθη απαιτεί προηγμένη, δαπανηρή τεχνολογία και μεγάλη υποδομή. Το ζήτημα της ιδιοκτησίας αυτών των πόρων είναι επίσης περίπλοκο, ειδικά επειδή βρίσκονται σε διεθνή ύδατα. Κυβερνήσεις και επιστήμονες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν νομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά εμπόδια πριν από την εκμετάλλευση αυτών των πηγών.

Παρά τις προκλήσεις, η ανακάλυψη φέρνει νέα ελπίδα για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας έλλειψης νερού. Τα πλήρη αποτελέσματα της Εκστρατείας 501 θα δημοσιευτούν τους επόμενους μήνες, παρέχοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία, τη σύσταση και τις δυνατότητες αυτών των κρυφών αποθεμάτων γλυκού νερού.

