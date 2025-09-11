Αν δείτε ξεχασμένη απόδειξη στο ATM μην βγάλετε χρήματα - Το νέο κόλπο απάτης

Η θέα μιας απλής απόδειξης που έχει μείνει στο ATM μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί ως δόλωμα σε απάτη που έχει ήδη εξαπατήσει αρκετούς ανθρώπους.

Το κόλπο εκμεταλλεύεται την περιέργεια όσων κοιτάζουν το χαρτί που έχει μείνει στο μηχάνημα και την επιθυμία να βοηθήσουν κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι ο «ιδιοκτήτης» της απόδειξης.

Πώς λειτουργεί το κόλπο

Σύμφωνα με τις αρχές που επικαλείται η τεχνολογική ιστοσελίδα Leak, η απάτη είναι ευφυής επειδή ξεκινά με μια φαινομενικά ασήμαντη κίνηση. Ο απατεώνας εκτυπώνει μια απόδειξη υπολοίπου ή συναλλαγής και την αφήνει σκόπιμα στο μηχάνημα. Όταν κάποιος παρατηρήσει το χαρτί, εμφανίζεται ένας συνεργός, συχνά βιαστικά, προσποιούμενος τον κάτοχο του λογαριασμού.

Το σενάριο σχεδόν πάντα ακολουθεί την ίδια «συμφωνημένη» πορεία: με μια ανήσυχη έκφραση, ο ψεύτικος ιδιοκτήτης λέει ότι ο λογαριασμός του έχει μπλοκαριστεί και ζητά βοήθεια για να «ξεμπλοκαριστεί» η πρόσβαση. Το επόμενο βήμα είναι να πείσει το θύμα να εισάγει την δική του κάρτα και να πραγματοποιήσει μια μικρή μεταφορά 1 ή 2 ευρώ.

Το φαινομενικά αθώο αίτημα

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας που επικαλείται η ίδια πηγή, η μικρή μεταφορά χρησιμοποιείται μόνο για να δοκιμάσει την προθυμία του θύματος να συνεργαστεί. Αν ενδώσει, ανοίγει την πόρτα για περαιτέρω απαιτήσεις: υποτιθέμενα τέλη, ξεμπλοκάρισμα ή διορθώσεις, που γρήγορα αυξάνουν την απώλεια.

Επιπλέον, με τη χειραγώγηση της κατάστασης, ο απατεώνας μπορεί να παρατηρήσει τον κωδικό PIN που εισάγεται και να προετοιμαστεί για κλωνοποίηση της κάρτας ή άμεση κλοπή.

Γιατί πολλοί πέφτουν στην παγίδα

Η αστυνομία εξηγεί ότι το σχέδιο αυτό εκμεταλλεύεται μια σειρά παραγόντων: την φυσική περιέργεια να κοιτάξει κανείς μια ξεχασμένη απόδειξη, την εμπιστοσύνη που προκαλεί το περιβάλλον του ATM και την ψυχολογική πίεση να μην αρνηθεί βοήθεια. Το αρχικό αίτημα για λίγα μόλις ευρώ κάνει την κατάσταση ακόμα πιο πειστική.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόδειξη χρησιμεύει απλώς ως απόσπαση προσοχής. Ενώ το θύμα συνομιλεί με τον ψεύτικο ιδιοκτήτη, ένας άλλος συνεργός μπορεί να κλέψει πορτοφόλια ή να παρατηρήσει διακριτικά τον μυστικό κωδικό.

Περιστατικά

Σύμφωνα με αναφορές της Leak, ορισμένα θύματα ξεκίνησαν με μικρές μεταφορές και κατέληξαν να χάνουν εκατοντάδες ευρώ. Οι αρχές τονίζουν ότι τα ATM είναι συχνός στόχος δημιουργικών απάτων, προσαρμοσμένων στις καθημερινές συνήθειες των χρηστών.

Πώς να προστατευτείτε

Η σύσταση είναι απλή: αγνοείτε πάντα τις αποδείξεις που μένουν στο μηχάνημα και μην αποδέχεστε αιτήματα από αγνώστους. Προστατεύετε τον κωδικό PIN με το χέρι σας, σκίζετε τις δικές σας αποδείξεις πριν τις πετάξετε και προτιμάτε τα ATM σε πολυσύχναστες περιοχές.

Αν έχετε ήδη πέσει θύμα, πρέπει αμέσως να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας, να μπλοκάρετε την κάρτα σας και να ελέγξετε τις κινήσεις του λογαριασμού σας. Είναι επίσης σημαντικό να υποβάλετε καταγγελία στις αρχές.

Μια παγίδα που δεν είναι αθώα

Το κόλπο της «ξεχασμένης απόδειξης» που παρουσιάζει η Leak δείχνει πώς μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια μπορεί να μετατραπεί σε αποτελεσματική παγίδα. Δεν πρόκειται απλώς για περιέργεια, αλλά για μια απάτη που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.