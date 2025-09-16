Ούτε το ψυγείο ούτε το πλυντήριο: Η συσκευή που καταναλώνει το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι σας

Σύγκριση με άλλες συσκευές και κόστη

Ούτε το ψυγείο ούτε το πλυντήριο: Η συσκευή που καταναλώνει το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι σας
Στα περισσότερα νοικοκυριά, οι οικιακές συσκευές παραμένουν συνδεδεμένες όλο τον χρόνο. Αν και είναι γνωστό ότι οι ψυγειοκαταψύκτες και τα στεγνωτήρια είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές, υπάρχει μια συσκευή που μπορεί να σας εκπλήξει με την επίδρασή της στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος: ο ηλεκτρικός φούρνος.

Αυτή η συσκευή, που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα, ξεχωρίζει για την υψηλή ισχύ της. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS, σε αντίθεση με τον ψυγείο, που απλώς διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία στο εσωτερικό, ο φούρνος χρειάζεται να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες και να τις διατηρήσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αυτός ο παράγοντας εξηγεί γιατί η μέση κατανάλωση ενός φούρνου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 40 και 90 kWh το μήνα, ένα νούμερο που στο τέλος του χρόνου μπορεί να φανεί σημαντικά στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύγκριση με άλλες συσκευές

Ένας τυπικός ηλεκτρικός φούρνος έχει ισχύ από 2.000 έως 5.000 βατ. Αντίθετα, ένας ενεργειακά αποδοτικός ψυγειοκαταψύκτης έχει ισχύ μεταξύ 300 και 800 βατ, με ετήσια κατανάλωση που σε ορισμένα μοντέλα δεν ξεπερνά τα 200 kWh.

Σύμφωνα με την AS και μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, η τακτική χρήση ενός φούρνου μπορεί να φτάσει έως και 224 kWh τον χρόνο, ανάλογα με τη μάρκα, το μέγεθος και τη συχνότητα χρήσης. Με άλλα λόγια, μπορεί να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από έναν ψυγείο, ακόμη και αν χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο χρόνο.

Η διαφορά έγκειται κυρίως στην προσπάθεια που απαιτείται για να θερμανθεί ο εσωτερικός χώρος και να διατηρηθεί σταθερή θερμοκρασία, διαδικασία που απαιτεί υψηλές ενεργειακές αιχμές.

Κρυφή κατανάλωση

Πολλοί καταναλωτές δεν συνειδητοποιούν ότι ο φούρνος μπορεί να καταναλώνει ενέργεια ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο λόγος βρίσκεται στους ψηφιακούς πίνακες ή ρολόγια που παραμένουν σε λειτουργία αναμονής.

Αυτή η υπολειμματική κατανάλωση μπορεί να φτάσει τα 67 βατ, αντιπροσωπεύοντας μεταξύ 5% και 26% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης της συσκευής. Αυτοί οι μικροί αριθμοί, όταν αθροίζονται μήνα με τον μήνα, μεταφράζονται σε υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος.

Τρόποι μείωσης της κατανάλωσης

Παρά το γεγονός ότι είναι μία από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές, υπάρχουν συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του λογαριασμού. Μία απλή συμβουλή είναι να μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, καθώς κάθε άνοιγμα προκαλεί απώλεια θερμότητας και αναγκάζει τη συσκευή να ξαναθερμανθεί.

Επιπλέον, συνιστάται να κλείνετε τον φούρνο λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα. Η υπόλοιπη θερμότητα θα είναι αρκετή για να τελειώσει το φαγητό χωρίς να χρειάζεται να παραμείνει αναμμένος.

Τέλος, η πλήρης αποσύνδεση του φούρνου όταν δεν χρησιμοποιείται, ειδικά για μοντέλα με ψηφιακούς πίνακες, μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση.

Η σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας

Οι ειδικοί, όπως αναφέρει η AS, προτείνουν να ελέγχετε πάντα την ενεργειακή ετικέτα πριν από την αγορά νέου φούρνου. Τα νεότερα, πιο αποδοτικά μοντέλα μπορούν να προσφέρουν σημαντικές οικονομίες μακροπρόθεσμα, αντισταθμίζοντας το αρχικό κόστος.

Η σωστή χρήση της συσκευής, σε συνδυασμό με καλές πρακτικές μαγειρέματος, δεν μειώνει μόνο την κατανάλωση, αλλά συμβάλλει και στη μακροζωία του εξοπλισμού. Σε περιόδους υψηλών τιμών ενέργειας, αυτές οι απλές στρατηγικές μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

