Ο πραγματικός ιδιοκτήτης της μάσκας του Φαραώ, ίσως είναι άλλος, ωστόσο ο αιφνίδιος θάνατος του Τουταγχαμών άλλαξε τα σχέδια 

Η χρυσή μάσκα θανάτου του Τουταγχαμών ίσως να μην ήταν δική του

Η χρυσή μάσκα του βασιλιά Τουταγχαμών φαίνεται στη γυάλινη θήκη της κατά τη διάρκεια μιας ξενάγησης Τύπου, στο Αιγυπτιακό Μουσείο κοντά στην πλατεία Ταχρίρ, στο Κάιρο της Αιγύπτου. Αιγύπτιος αξιωματούχος αναφέρει ότι το υπουργείο Αρχαιοτήτων έδωσε μια αρχική έγκριση για τη χρήση μη επεμβατικού ραντάρ για την επαλήθευση της θεωρίας ότι η κρύπτη της βασίλισσας Νεφερτίτης μπορεί να είναι κρυμμένη πίσω από τον τάφο του βασιλιά Τουταγχαμών ηλικίας 3.300 ετών στη διάσημη Κοιλάδα των Βασιλέων

AP/Hassan Ammar
Νέα εκπληκτικά στοιχεία για το διάσημο τεχνούργημα της χρυσής μάσκας του Φαραώ Τουταγχαμών αποκαλύπτουν ειδικοί, που ίσως αλλάξουν τα όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Ο τάφος του, που αποκαλύφθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, ήταν ένας θησαυρός αρχαίων κειμηλίων, με τη χρυσή μάσκα θανάτου να ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο εμβληματικά ευρήματα. Ωστόσο, η ιστορία αυτής της μάσκας μπορεί να μην είναι τόσο απλή όσο φαίνεται.

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μάσκα, η οποία έχει γίνει συνώνυμη με την εικόνα του Τουταγχαμών, μπορεί να μην προοριζόταν καθόλου γι' αυτόν. Σύμφωνα με το Lad Bible, νέες έρευνες αποκάλυψαν εκπληκτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτή την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση.

Μια μάσκα του βασιλιά Τουταγχαμών εμφανίζεται σε μια γυάλινη θήκη στην Κοιλάδα των Βασιλέων στο Λούξορ της Αιγύπτου. Το υπουργείο αρχαιοτήτων της Αιγύπτου δήλωσε (2015) ότι έχει αρχίσει η εξερεύνηση στο εσωτερικό του τάφου του βασιλιά Τουταγχαμών ηλικίας 3.300 ετών, σε αναζήτηση υποτιθέμενων κρυφών θαλάμων, ένας από τους οποίους μπορεί να περιλαμβάνει τη βασίλισσα Νεφερτίτη, σύμφωνα με μια νέα θεωρία

AP/Nariman El-Mofty

Ήταν φτιαγμένη για τη Νεφερτίτη;

Η βασιλεία του Τουταγχαμών ήταν σύντομη - κυβέρνησε μόνο για λιγότερο από μια δεκαετία και πέθανε ως έφηβος - ωστόσο η κληρονομιά του έζησε για χιλιετίες. Η χρυσή μάσκα που βρέθηκε στον τάφο του είναι ένα από τα πιο γνωστά αντικείμενα από την Αρχαία Αίγυπτο.

Ωστόσο, νέα έρευνα δείχνει ότι η μάσκα μπορεί να μην είχε φτιαχτεί για εκείνον. Μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του York πιστεύει ότι η μάσκα προοριζόταν αρχικά για τη βασίλισσα Νεφερτίτη, τη μητριά του.

Η καθηγήτρια Joann Fletcher, η οποία συνέβαλε σε αυτή τη θεωρία, εξήγησε σε ντοκιμαντέρ του History Hit ότι "η έρευνα δείχνει ότι ο βασιλιάς δεν θα φορούσε σκουλαρίκια πέρα από την παιδική ηλικία". Αυτό είναι σημαντικό επειδή η μάσκα διαθέτει μικρές υποδοχές για σκουλαρίκια, ένα χαρακτηριστικό που θα ήταν περιττό για τον Τουταγχαμών ως ενήλικα.

Περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη μάσκα αποκαλύπτει επίσης ότι ο χρυσός στο πρόσωπο διαφέρει από την υπόλοιπη μάσκα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πρόσωπο προστέθηκε αργότερα. Αυτό έχει οδηγήσει τους ερευνητές να πιστεύουν ότι το πρόσωπο ξαναφτιάχτηκε βιαστικά για να ταιριάζει στις ανάγκες της ταφής του Τουταγχαμών.

Βιαστική ταφή

Η ταφή του Τουταγχαμών παρουσιάζει σημάδια βιαστικής και απρογραμμάτιστης ταφής. Ο τάφος του ήταν ασυνήθιστα μικρός για φαραώ, γεγονός που οδήγησε τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι τοποθετήθηκε γρήγορα μετά τον αιφνίδιο θάνατό του.

Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που συνηγορούν στην ιδέα ότι η προετοιμασία του τάφου του έγινε εσπευσμένα.

Αυτή η βιαστική προσπάθεια εξηγεί γιατί ο τάφος δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα ενός τυπικού χώρου ανάπαυσης φαραώ. Το γεγονός ότι η μάσκα, που ενδεχομένως προοριζόταν για κάποιον άλλον, κατέληξε να χρησιμοποιηθεί για τον Τουταγχαμών μιλάει για το επίπεδο του αυτοσχεδιασμού που εμπλέκεται στην όλη διαδικασία.

Ακόμη και αν η μάσκα του Τουταγχαμών δεν προοριζόταν αρχικά γι' αυτόν, έχει γίνει ένα από τα πιο καθοριστικά σύμβολα της Αρχαίας Αιγύπτου.
Παρά το γεγονός ότι ήταν ένας σχετικά ασήμαντος φαραώ όσον αφορά στη βασιλεία του, η ανακάλυψη του τάφου του και των θησαυρών που βρίσκονται μέσα σε αυτόν -ιδιαίτερα της μάσκας- άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία, καθιστώντας την μοναδικό μέρος της μεταθανάτιας κληρονομιάς του.

Το γεγονός ότι η μάσκα και άλλοι θησαυροί επαναχρησιμοποιήθηκαν δείχνει ότι οι Αιγύπτιοι, παρά τις πολύπλοκες τελετουργίες τους, ήταν επίσης πραγματιστές στην προσέγγισή τους για τον βασιλικό θάνατο και την ταφή.

