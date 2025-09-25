ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

Τους τελευταίους μήνες, αστυνομικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, επέστησαν την προσοχή σε διακριτικά σχήματα απάτης

Η ανάληψη μετρητών είναι καθημερινή συνήθεια, αλλά υπάρχει μία λεπτομέρεια που πολλοί αγνοούν στα ΑΤΜ και μπορεί να κάνει τη διαφορά: ένα δευτερόλεπτο μπορεί να σταματήσει απατεώνες από το να κλωνοποιήσουν την κάρτα σας και να καταγράψουν τον κωδικό PIN χωρίς να το καταλάβετε.

Τι έχει αλλάξει και γιατί πρέπει να δίνετε προσοχή

Τους τελευταίους μήνες, αστυνομικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, επέστησαν την προσοχή σε διακριτικά σχήματα απάτης που εκμεταλλεύονται τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Periódico.

Το σενάριο είναι απλό: φαινομενικά κανονικά ΑΤΜ σε πολυσύχναστα σημεία, όπου ένα ψεύτικο εξάρτημα τοποθετείται στη θέση της κάρτας και μια μικροκάμερα ή πληκτρολόγιο-επικάλυψη καταγράφει τα στοιχεία της κάρτας και τον μυστικό κωδικό ταυτόχρονα.

Σε όλη την Ευρώπη οι συστάσεις είναι παρόμοιες: επιλέγετε ΑΤΜ σε καλά φωτισμένα ή παρακολουθούμενα σημεία, παρατηρείτε τον τερματικό πριν τον χρησιμοποιήσετε και καλύπτετε το πληκτρολόγιο με το χέρι κατά την εισαγωγή του PIN. Είναι απλές συνήθειες, αλλά παραμένουν η καλύτερη «ασφάλιση» ενάντια σε αυτού του είδους τις απάτες.

Το σημάδι που δεν πρέπει ποτέ να αγνοείτε

Οι αρχές τονίζουν με έμφαση: αν η συναλλαγή θεωρείται ολοκληρωμένη, αλλά τα χρήματα δεν βγαίνουν, μην εγκαταλείπετε το ΑΤΜ. Σε κάποιες παραλλαγές της απάτης, τα μετρητά «παγιδεύονται» από συσκευή στον διανομέα. Αν ο πελάτης φύγει, ο δράστης αφαιρεί τη συσκευή και παίρνει τα χρήματα. Η παραμονή στο σημείο, η άμεση επικοινωνία με την τράπεζα μέσω του επίσημου αριθμού και η κλήση στις αρχές είναι κρίσιμες ενέργειες για να προστατεύσετε τα χρήματά σας.

Οποιοδήποτε σημάδι «χαλαρών μερών», στραβών πλαισίων, διαφορετικού χρώματος αυλακιών ή πληκτρολογίου που κινείται πρέπει να σας οδηγήσει στην ακύρωση της συναλλαγής και την αναζήτηση άλλου ΑΤΜ. Δεν πρόκειται για υπερβολή· είναι απλώς προφύλαξη.

Η απάτη δεν περιορίζεται στα ΑΤΜ

Παράλληλα, συνεχίζονται προσπάθειες εξαπάτησης μέσω μηνυμάτων και τηλεφώνου. Αρχικά, με ψεύτικους συνδέσμους (phishing) που μιμούνται σελίδες τραπεζών και στη συνέχεια με κλήσεις (vishing) όπου κάποιος προσποιείται υπάλληλο και ζητά επειγόντως κωδικούς.

Ο κανόνας είναι απλός και ισχύει για όλα τα ιδρύματα: μην εισάγετε στοιχεία σε σελίδες που ανοίγουν μέσω συνδέσμων, μην επιβεβαιώνετε συναλλαγές που δεν ζητήσατε και μην μοιράζεστε κωδικούς με τρίτους μέσω SMS, email ή τηλεφώνου.

Τι να κάνετε αν υποψιαστείτε απάτη

Αν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο κατά τη συναλλαγή ή αργότερα δείτε κινήσεις που δεν αναγνωρίζετε, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας για να μπλοκάρετε την κάρτα και να υποβάλετε αναφορά στις αρχές (PSP/GNR ή Εισαγγελία, ανάλογα με τη χώρα).

Καταγράψτε τον χρόνο, την τοποθεσία και, αν είναι δυνατόν, τον αριθμό του τερματικού. Όσο πιο γρήγορα ενεργήσετε, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να περιορίσετε τις απώλειες.

Προστασία που αποδίδει

Τα καλά νέα είναι ότι μικρές συνήθειες μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο: προστασία του PIN με το χέρι, επιλογή ΑΤΜ σε παρακολουθούμενες περιοχές, προσοχή σε μηχανήματα με «ύποπτα» μέρη και ενεργοποίηση ειδοποιήσεων συναλλαγών στην εφαρμογή της τράπεζας. Δεν χρειάζονται προηγμένες τεχνολογίες· αρκεί πρακτική, καθημερινή προσοχή.

Σύμφωνα με το El Periódico, η ασφάλεια ξεκινά από τον χρήστη. Τα ιδρύματα ενισχύουν τον εξοπλισμό και παρακολουθούν τις συναλλαγές, αλλά η πράξη της κάλυψης του PIN, η απόφαση να αλλάξετε ΑΤΜ ή να μην ανοίξετε έναν ύποπτο σύνδεσμο είναι που κλείνει την πόρτα στην απάτη. Και χρειάζονται κυριολεκτικά μόνο λίγα δευτερόλεπτα.

