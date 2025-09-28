Γιατί πρέπει να αλλάζετε τα σεντόνια σας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

Απλοί κανόνες υγιεινής για να διασφαλίσετε έναν καλό ύπνο 

Newsbomb

Γιατί πρέπει να αλλάζετε τα σεντόνια σας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αίσθηση των φρεσκοπλυμένων σεντονιών στο κρεβάτι σας είναι αναζωογονητική και προσφέρει και τις τέλειες συνθήκες για έναν καλό ύπνο.

Όμως κάθε πότε πλένετε τα σεντόνια σας και από τι εξαρτάται η συχνότητα αλλαγής τους;

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζετε κλινοσκεπάσματα;

Η αλλαγή και το πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων είναι ένας από τους σημαντικούς κανόνες υγιεινής στο νοικοκυριό. Η γενική σύσταση είναι να αλλάζετε τα κλινοσκεπάσματα σας κάθε δύο εβδομάδες. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης ή αλλεργιών, η αλλαγή πρέπει να γίνεται εβδομαδιαία. Η εποχή επηρεάζει επίσης το πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων: Τους θερμότερους μήνες, το σώμα παράγει περισσότερο ιδρώτα, γεγονός που καθιστά απαραίτητο το συχνότερο πλύσιμο. Επιπλέον, εάν το κατοικίδιό σας κοιμάται στο κρεβάτι, καλό είναι να αλλάζετε τα κλινοσκεπάσματα κάθε εβδομάδα.

Υπάρχει είναι άλλη ιστορία, αν είστε εργένης και δεν μοιράζεστε το κρεβάτι σας, οπότε οι πθανότητες νεοφερμένων βακτηρίων μειώνονται.

Σε μία έρευνα στη Γερμανία το 2016 διαπιστώθηκε πως το 12% των ανδρών και το 6% των γυναικών αλλάζουν κλινοσκεπάσματα μόνο κάθε έξι εβδομάδες ή ακόμα λιγότερο συχνά.

Αλλαγή κλινοσκεπασμάτων: Γιατί είναι σημαντικό;

Ένα κρεβάτι φιλοξενεί πολλούς αόρατους κατοίκους, όπως τρίχες, ιδρώτα και μικροοργανισμούς που συσσωρεύονται στο κρεβάτι. Ειδικά τα ακάρεα βρίσκουν ιδανικές συνθήκες στα κρεβάτια, καθώς τρέφονται με κύτταρα του δέρματος – περίπου μισό κιλό από τα οποία καταλήγει στα κρεβάτια μας κάθε χρόνο. Η τακτική αλλαγή κλινοσκεπασμάτων μπορεί να μειώσει τον αριθμό των ακάρεων, αλλά όχι να τα εξαλείψει εντελώς, καθώς βρίσκονται επίσης σε στρώματα, κουβέρτες και μαξιλάρια.

Πολλοί άνθρωποι είναι επίσης αλλεργικοί στα κόπρανα των ακάρεων σκόνης, τα οποία μπορούν να προάγουν αλλεργικές αντιδράσεις και δερματικά προβλήματα. Επομένως, ο τακτικός καθαρισμός είναι σημαντικός για υγιή ύπνο. Η απευαισθητοποίηση μπορεί να είναι χρήσιμη για τις αλλεργίες στην οικιακή σκόνη, ενώ οι συχνές αλλαγές κλινοσκεπασμάτων συνιστώνται για τις αλλεργίες στη γύρη.

Η συχνότητα και οι λόγοι αλλαγής κλινοσκεπασμάτων μπορεί να ποικίλλουν, αλλά η υγιεινή παραμένει βασική πτυχή. Οι νυχτερινές εφιδρώσεις και η λιπαρότητα του δέρματος συσσωρεύονται στα κλινοσκεπάσματα: Περίπου μισό έως ένα λίτρο υγρασίας απελευθερώνεται ανά άτομο όταν κοιμάται. Αυτό το μείγμα ιδρώτα και λίπους μπορεί να εμφανιστεί ορατά στο κρεβάτι με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας δυσάρεστες οσμές και δημιουργώντας μια σχεδόν «μεταξένια» εμφάνιση. Πριν συμβεί αυτό, τα κλινοσκεπάσματα πρέπει οπωσδήποτε να μπαίνουν τακτικά στο πλυντήριο.


Πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων

Πρώτα απ 'όλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από οικολογικής άποψης, είναι πιο συμφέρον να πλένετε τα κλινοσκεπάσματα λιγότερο συχνά. Η κατανάλωση ενέργειας και νερού ενός πλυντηρίου ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα πλύσης, τη θερμοκρασία και την ηλικία του πλυντηρίου και μπορεί να κυμαίνεται από 0,2 έως δύο κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας και 30 έως 100 λίτρα νερού ανά κύκλο πλύσης, γι' αυτό και ο αριθμός των κύκλων πλύσης είναι εξαιρετικά σημαντικός για το περιβάλλον.

Επιλέξτε απορρυπαντικά χωρίς επιβλαβή πρόσθετα και αποφύγετε το μαλακτικό. Επίσης, φροντίστε να γεμίσετε καλά τον κάδο του πλυντηρίου σας!

Εάν δεν είστε σίγουροι σε ποια θερμοκρασία πρέπει να πλυθούν τα κλινοσκεπάσματα σας, κοιτάξτε την ετικέτα. Υλικά όπως το σατέν και το μετάξι είναι ευαίσθητα και πρέπει να πλένονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ το βαμβάκι και το λινό μπορούν συχνά να ανεχθούν υψηλότερες θερμοκρασίες. Τα λευκά κλινοσκεπάσματα μπορούν συνήθως να πλυθούν στους 60 βαθμούς, ενώ τα πολύχρωμα και σκούρα κλινοσκεπάσματα πρέπει να καθαρίζονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες για να προστατεύονται τα χρώματα.

Φροντίστε να πλένετε τα κλινοσκεπάσματα ανά σετ για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό. Κλείστε επίσης τα φερμουάρ και γυρίστε τις παπλωματοθήκες προς τα έξω για να προστατεύσετε το υλικό.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αποσύρθηκε από την κούρσα των δημοτικών εκλογών ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3: Παλικαρίσιο «διπλό» στο Ηράκλειο

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στις Ροβιές Εύβοιας -Έπεσαν με το ΙΧ στον γκρεμό, ένας νεκρός κι ένας πολυτραυματίας

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Η εκστρατεία εκκαθαρίσεων του Σι στην Κίνα συνεχίζεται: Καταδίκες σε θάνατο και έρευνες για διαφθορά

20:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά τις ζημιές σε 10 αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το αίτημα Ζελένσκι για πυραύλους Τόμαχοκ

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός: Η δύσκολη έξοδος των «πράσινων» στην Αιτωλοακαρνανία

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ταλιμπάν άφησαν ελεύθερο τον Αμερικανό κρατούμενο Αμίρ Αμίρι

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Δεινόσαυρος που έζησε πριν από 125 εκατ. χρόνια ανακαλύφθηκε στην Πορτογαλία

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία:Το NHS υπερασπίζεται τον γάμο ξαδέλφων για να μην θίξει την πακιστανική κοινότητα

20:10WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να αλλάζετε τα σεντόνια σας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

20:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: «Φρεσκάρει» την ενδεκάδα ο Κόντης

20:08LIFESTYLE

Σελένα Γκόμεζ: Το στοιχείο στον γάμο της που τη «συνέδεσε» με τον πρώην της, Τζάστιν Μπίμπερ

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Αποθέωση για τον «400άρη» Μάνταλο – Ο Ηλιόπουλος του έδωσε συλλεκτική φανέλα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα επιτρέψει ασφαλή διέλευση στα μέλη της Χαμάς εάν απελευθερωθούν οι όμηροι»

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη επιβίωση για 54 ώρες: Έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια

19:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στο πλαίσιο του αυτοφώρου - Παρουσιάστηκε ο ίδιος

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο με 2 επιβαίνοντες έπεσε σε γκρεμό - Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 114 τόνοι βροχής ανά στρέμμα έπεσαν στη Ζάκυνθο – Μικροπροβλήματα σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ηλεία και Αχαΐα

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη: Μαφιόζοι παρέδωσαν σε ιερέα μια σφαίρα μετά τη λειτουργία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά τις ζημιές σε 10 αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στις Ροβιές Εύβοιας -Έπεσαν με το ΙΧ στον γκρεμό, ένας νεκρός κι ένας πολυτραυματίας

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης, ο θεμελιώτης του «ανεξήγητου», μιλάει στο Newsbomb για τη «Μυστική Ελλάδα» και τα άγνωστα φαινόμενα της εποχής μας

19:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στο πλαίσιο του αυτοφώρου - Παρουσιάστηκε ο ίδιος

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 114 τόνοι βροχής ανά στρέμμα έπεσαν στη Ζάκυνθο – Μικροπροβλήματα σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ηλεία και Αχαΐα

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Γαλαξίδι: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ, δύο νεκροί και μία τραυματίας

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη επιβίωση για 54 ώρες: Έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια

18:46ΕΛΛΑΔΑ

«Ναρκω-βροχή» πάνω από τις φυλακές Κορυδαλλού: Εκτοξεύθηκαν πακέτα με κοκαΐνη από τον δρόμο

18:00ΚΟΣΜΟΣ

«Εξαιρετικά ασυνήθιστη» συνάντηση στρατηγών και ναυάρχων των ΗΠΑ την Τρίτη στη Βιρτζίνια - Ποιοι οι λόγοι της αιφνιδιαστικής σύσκεψης

18:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ»: Τι λέει ο βασικός μάρτυρας για την φρικώδη υπόθεση της Βοιωτίας

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία:Το NHS υπερασπίζεται τον γάμο ξαδέλφων για να μην θίξει την πακιστανική κοινότητα

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για νέα πολική δίνη πάνω από τον Βόρειο Πόλο- Προάγγελος βαρυχειμωνιάς σε Ευρώπη και Αμερική

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μίσιγκαν: Στις φλόγες εκκλησία μετά από πυροβολισμούς - «Πολλά θύματα», νεκρός ο δραστής

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί έκοψαν τη θηλιά και έσωσαν 63χρονο από βέβαιο θάνατο

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτση για τα Τέμπη – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Η φωτογραφία του Γιώργου Καλλιακμάνη που τον έκανε να αποκαλύψει το στήθος του

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση σοκ το θύμα του αστυνομικού στην Ξάνθη: Ομογενής, με προβλήματα ακοής και σκλήρυνση κατά πλάκας

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3: Παλικαρίσιο «διπλό» στο Ηράκλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ