Γιατί πρέπει να αλλάζετε τα σεντόνια σας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

Η αίσθηση των φρεσκοπλυμένων σεντονιών στο κρεβάτι σας είναι αναζωογονητική και προσφέρει και τις τέλειες συνθήκες για έναν καλό ύπνο.

Όμως κάθε πότε πλένετε τα σεντόνια σας και από τι εξαρτάται η συχνότητα αλλαγής τους;

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζετε κλινοσκεπάσματα;

Η αλλαγή και το πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων είναι ένας από τους σημαντικούς κανόνες υγιεινής στο νοικοκυριό. Η γενική σύσταση είναι να αλλάζετε τα κλινοσκεπάσματα σας κάθε δύο εβδομάδες. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης ή αλλεργιών, η αλλαγή πρέπει να γίνεται εβδομαδιαία. Η εποχή επηρεάζει επίσης το πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων: Τους θερμότερους μήνες, το σώμα παράγει περισσότερο ιδρώτα, γεγονός που καθιστά απαραίτητο το συχνότερο πλύσιμο. Επιπλέον, εάν το κατοικίδιό σας κοιμάται στο κρεβάτι, καλό είναι να αλλάζετε τα κλινοσκεπάσματα κάθε εβδομάδα.

Υπάρχει είναι άλλη ιστορία, αν είστε εργένης και δεν μοιράζεστε το κρεβάτι σας, οπότε οι πθανότητες νεοφερμένων βακτηρίων μειώνονται.

Σε μία έρευνα στη Γερμανία το 2016 διαπιστώθηκε πως το 12% των ανδρών και το 6% των γυναικών αλλάζουν κλινοσκεπάσματα μόνο κάθε έξι εβδομάδες ή ακόμα λιγότερο συχνά.

Αλλαγή κλινοσκεπασμάτων: Γιατί είναι σημαντικό;

Ένα κρεβάτι φιλοξενεί πολλούς αόρατους κατοίκους, όπως τρίχες, ιδρώτα και μικροοργανισμούς που συσσωρεύονται στο κρεβάτι. Ειδικά τα ακάρεα βρίσκουν ιδανικές συνθήκες στα κρεβάτια, καθώς τρέφονται με κύτταρα του δέρματος – περίπου μισό κιλό από τα οποία καταλήγει στα κρεβάτια μας κάθε χρόνο. Η τακτική αλλαγή κλινοσκεπασμάτων μπορεί να μειώσει τον αριθμό των ακάρεων, αλλά όχι να τα εξαλείψει εντελώς, καθώς βρίσκονται επίσης σε στρώματα, κουβέρτες και μαξιλάρια.

Πολλοί άνθρωποι είναι επίσης αλλεργικοί στα κόπρανα των ακάρεων σκόνης, τα οποία μπορούν να προάγουν αλλεργικές αντιδράσεις και δερματικά προβλήματα. Επομένως, ο τακτικός καθαρισμός είναι σημαντικός για υγιή ύπνο. Η απευαισθητοποίηση μπορεί να είναι χρήσιμη για τις αλλεργίες στην οικιακή σκόνη, ενώ οι συχνές αλλαγές κλινοσκεπασμάτων συνιστώνται για τις αλλεργίες στη γύρη.

Η συχνότητα και οι λόγοι αλλαγής κλινοσκεπασμάτων μπορεί να ποικίλλουν, αλλά η υγιεινή παραμένει βασική πτυχή. Οι νυχτερινές εφιδρώσεις και η λιπαρότητα του δέρματος συσσωρεύονται στα κλινοσκεπάσματα: Περίπου μισό έως ένα λίτρο υγρασίας απελευθερώνεται ανά άτομο όταν κοιμάται. Αυτό το μείγμα ιδρώτα και λίπους μπορεί να εμφανιστεί ορατά στο κρεβάτι με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας δυσάρεστες οσμές και δημιουργώντας μια σχεδόν «μεταξένια» εμφάνιση. Πριν συμβεί αυτό, τα κλινοσκεπάσματα πρέπει οπωσδήποτε να μπαίνουν τακτικά στο πλυντήριο.



Πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων

Πρώτα απ 'όλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από οικολογικής άποψης, είναι πιο συμφέρον να πλένετε τα κλινοσκεπάσματα λιγότερο συχνά. Η κατανάλωση ενέργειας και νερού ενός πλυντηρίου ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα πλύσης, τη θερμοκρασία και την ηλικία του πλυντηρίου και μπορεί να κυμαίνεται από 0,2 έως δύο κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας και 30 έως 100 λίτρα νερού ανά κύκλο πλύσης, γι' αυτό και ο αριθμός των κύκλων πλύσης είναι εξαιρετικά σημαντικός για το περιβάλλον.

Επιλέξτε απορρυπαντικά χωρίς επιβλαβή πρόσθετα και αποφύγετε το μαλακτικό. Επίσης, φροντίστε να γεμίσετε καλά τον κάδο του πλυντηρίου σας!

Εάν δεν είστε σίγουροι σε ποια θερμοκρασία πρέπει να πλυθούν τα κλινοσκεπάσματα σας, κοιτάξτε την ετικέτα. Υλικά όπως το σατέν και το μετάξι είναι ευαίσθητα και πρέπει να πλένονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ το βαμβάκι και το λινό μπορούν συχνά να ανεχθούν υψηλότερες θερμοκρασίες. Τα λευκά κλινοσκεπάσματα μπορούν συνήθως να πλυθούν στους 60 βαθμούς, ενώ τα πολύχρωμα και σκούρα κλινοσκεπάσματα πρέπει να καθαρίζονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες για να προστατεύονται τα χρώματα.

Φροντίστε να πλένετε τα κλινοσκεπάσματα ανά σετ για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό. Κλείστε επίσης τα φερμουάρ και γυρίστε τις παπλωματοθήκες προς τα έξω για να προστατεύσετε το υλικό.