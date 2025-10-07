Η Καλιφόρνια απαγόρευσε τις θορυβώδεις τηλεοπτικές διαφημίσεις

Η πολιτεία της Καλιφόρνια απαγόρευσε τις θορυβώδεις...τηλεοπτικές διαφημίσεις τη Δευτέρα, με έναν νέο νόμο.

Οι τηλεθεατές στις Ηνωμένες Πολιτείες παραπονιούνται εδώ και καιρό ότι οι διαφημίσεις ήταν πολύ πιο δυνατές από το πρόγραμμα που παρακολουθούσαν. Τη μια στιγμή είναι απορροφημένοι σε ένα ήσυχο ντοκιμαντέρ για τη φύση και την επόμενη ψάχνουν απεγνωσμένα το τηλεχειριστήριο για να χαμηλώσουν την ένταση σε μια διαφήμιση.

Τώρα, ένας νέος νόμος στην πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Αμερικής ορίζει ότι οι διαφημίσεις δεν μπορούν να είναι πιο δυνατές από το περιεχόμενο που διακόπτουν.

«Ακούσαμε τους Καλιφορνέζους δυνατά και καθαρά, και καταλάβαμε ότι δεν θέλουν διαφημίσεις με ένταση μεγαλύτερη από το επίπεδο στο οποίο απολάμβαναν προηγουμένως ένα πρόγραμμα», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Gavin Newsom, μετά την υπογραφή του νομοσχεδίου.

Διαβάστε επίσης