Μοναδικό γραμματόσημο με άρωμα κρουασάν βουτύρου κυκλοφορεί στη Γαλλία
Η έκδοση είναι περιορισμένη σε 594.000 αντίτυπα, με κάθε γραμματόσημο να κοστίζει 2,10 ευρώ.
Τα γαλλικά ταχυδρομεία (La Poste) παρουσίασαν ένα μοναδικό γραμματόσημο με άρωμα κρουασάν βουτύρου, σύμφωνα με το Le Figaro.
Η αρωματική καινοτομία προορίζεται για διεθνή αλληλογραφία και έχει προγραμματιστεί να συμπέσει με τον διαγωνισμό για το καλύτερο κρουασάν, που διοργανώνεται από το 2019 από την Γαλλική Συνομοσπονδία Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής.
Η ταχυδρομική υπηρεσία δήλωσε ότι το γραμματόσημο αποτίει φόρο τιμής στο «αγαπημένο γλυκό των Γάλλων με την ελαφριά υφή, τη χρυσαφένια κρούστα και τη λεπτή βουτυρένια γεύση του».
Όπως γράφει η Le Figaro το γραμματόσημο με άρωμα κρουασάν πωλείται από την La Poste για να γιορτάσει αυτό το «έμβλημα της γαλλικής γαστρονομίας».