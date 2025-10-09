Μοναδικό γραμματόσημο με άρωμα κρουασάν βουτύρου κυκλοφορεί στη Γαλλία

Τα γαλλικά ταχυδρομεία (La Poste) παρουσίασαν ένα μοναδικό γραμματόσημο με άρωμα κρουασάν βουτύρου, σύμφωνα με το Le Figaro.

Η έκδοση είναι περιορισμένη σε 594.000 αντίτυπα, με κάθε γραμματόσημο να κοστίζει 2,10 ευρώ.

Η αρωματική καινοτομία προορίζεται για διεθνή αλληλογραφία και έχει προγραμματιστεί να συμπέσει με τον διαγωνισμό για το καλύτερο κρουασάν, που διοργανώνεται από το 2019 από την Γαλλική Συνομοσπονδία Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής.

Η ταχυδρομική υπηρεσία δήλωσε ότι το γραμματόσημο αποτίει φόρο τιμής στο «αγαπημένο γλυκό των Γάλλων με την ελαφριά υφή, τη χρυσαφένια κρούστα και τη λεπτή βουτυρένια γεύση του».

Όπως γράφει η Le Figaro το γραμματόσημο με άρωμα κρουασάν πωλείται από την La Poste για να γιορτάσει αυτό το «έμβλημα της γαλλικής γαστρονομίας».