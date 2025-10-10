Αποκαλύφθηκε το πιο ακριβό φόρεμα στον κόσμο! Ζυγίζει 10 κιλά και η τιμή του είναι απίστευτη

Σχεδιασμένο από έναν διάσημο κοσμηματοπώλη στο Ντουμπάι, η αξία του σετ ανακοινώθηκε στα 1,088 εκατομμύρια δολάρια

Ένα χρυσό φόρεμα που εκτέθηκε στην Έκθεση Ρολογιών και Κοσμημάτων Μέσης Ανατολής που πραγματοποιήθηκε στη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), άφησε άναυδους όσους το είδαν και έσπασε ένα παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες με την τιμή του.

Το χρυσό στέμμα των 398 γραμμαρίων που εκτίθεται δίπλα στο χρυσό φόρεμα των 10,08 κιλών, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χρυσό 21 καρατίων, είναι επίσης εντυπωσιακό.

Η επίδειξη περιλαμβάνει επίσης σκουλαρίκια 34,1 γραμμαρίων και ένα στολίδι 738,5 γραμμαρίων.

Σχεδιασμένο από έναν διάσημο κοσμηματοπώλη στο Ντουμπάι, η αξία του σετ ανακοινώθηκε στα 1,088 εκατομμύρια δολάρια, με τον σχεδιαστή να φέρεται να εμπνέεται από παραδοσιακές κουλτούρες.

Η εκπληκτική αξία του φορέματος του χάρισε επίσης μια θέση στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες.

The most valuable gold dress is worth $1,088,000 (£805,870.72) and was manufactured by Al Romaizan Gold & Jewellery (UAE) ? pic.twitter.com/mZG9cXCKec — Guinness World Records (@GWR) October 8, 2025

