Ξαφνιάζει τους επιστήμονες ο κομήτης 3I/ATLAS 2025 – Πλησιάζει η Γη και μεγαλώνει το μυστήριο

Οι τελευταίες παρατηρήσεις του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS προσφέρουν νέα στοιχεία για τη σύστασή του, καθώς πλησιάζει το εσωτερικό του Ηλιακού Συστήματος ενόψει του περιηλίου του στα τέλη Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το Wired, ο κομήτης εκλύει περίπου 40 κιλά νερού ανά δευτερόλεπτο, παρότι βρίσκεται ακόμη σε απόσταση σχεδόν τριών αστρονομικών μονάδων από τον Ήλιο, δηλαδή περίπου 450 εκατομμύρια χιλιόμετρα, ανάμεσα στις τροχιές του Άρη και του Δία. Αυτό, είναι ένα ασυνήθιστο φαινόμενο για κομήτη σε τόσο μεγάλη απόσταση.

Παράλληλα, μετρήσεις από το James Webb Space Telescope δείχνουν ότι ο 3I/ATLAS είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), με αναλογία CO₂ προς νερό περίπου 8 προς 1. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αυτή η αναλογία δεν έχει παρατηρηθεί ξανά σε γνωστό κομήτη του Ηλιακού Συστήματος.

Σύμφωνα με δημοσίευση στο arXiv, εντοπίστηκαν επίσης εκπομπές υδροκυανίου (HCN), ενώ παρατηρήσεις πόλωσης του φωτός που ανακλά ο κομήτης υποδεικνύουν ασυνήθιστη υφή και σύσταση της επιφάνειάς του.

Ο 3I/ATLAS, ο τρίτος γνωστός διαστρικός κομήτης μετά τους 1I/Oumuamua και 2I/Borisov, αναμένεται να παραμείνει ορατός στα μεγάλα τηλεσκόπια έως τον Νοέμβριο, πριν απομακρυνθεί ξανά στο διαστρικό διάστημα.